Lượng khách bay Tết 2022 vẫn thấp hơn cùng kỳ

Cục Hàng không vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về tình hình khai thác vận tải hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài giai đoạn Tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, giai đoạn từ ngày 17/1 đến ngày 22/1 (ngày 15 tháng chạp đến ngày 20 tháng chạp), tổng số chuyến bay nội địa đạt 6.400 chuyến, giảm 14,8% và lượng khách qua cảng đạt xấp xỉ 800.000 lượt, giảm 13,2% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Theo kế hoạch, giai đoạn từ 23/1 đến 16/2, tổng ghế cung ứng toàn mạng bay nội địa sẽ ở mức 2,85 triệu ghế và 13.400 chuyến bay, so với Tết năm 2022 bằng 107% về số ghế cung ứng và 109% về chuyến bay.

Cũng theo nhà chức trách hàng không, tại sân bay Tân Sơn Nhất, mặc dù tham số điều phối chung tăng từ 40 lên 46 chuyến/giờ, sân bay vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 24 chuyến/giờ (so Tết năm 2020 là 26 chuyến/giờ).

Dù quy định về xét nghiệm và chứng nhận vaccine được nới lỏng, lượng khách bay trước cao điểm Tết 2022 vẫn đang thấp hơn cùng kỳ năm trước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Còn tại sân bay Nội Bài, mặc dù tham số điều phối chung tăng từ 25 lên 31 chuyến/giờ, tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 17 chuyến/giờ (so Tết năm 2021 là 17 chuyến/giờ).

Cục Hàng không đã tổ chức họp Hội đồng slot bay và quyết định tăng tham số điều phối và chuyến bay. Theo đó, tổng tải cung ứng tăng xấp xỉ 13%, đạt 3,2 triệu ghế và 15.300 chuyến bay. Như vậy, với lượng tải cung ứng như trên, Cục nhận định nhu cầu vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán cơ bản được đáp ứng

Cũng theo Cục Hàng không, trong những ngày qua có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất do các nguyên nhân như hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh gây tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế. Bên cạnh đó, do thời tiết sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài nên 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài bị chậm giờ.

Nhằm giảm thiểu ùn tắc tại các khu vực làm thủ tục, Cục Hàng không đã triển khai nhiều biện pháp như khu vực tổ chức xét nghiệm của Bệnh viện Tâm Anh bên ngoài sảnh đi nội địa Tân Sơn Nhất được chuyển đi, dành không gian này để hành khách xếp hàng.

Cục Hàng không cũng nhấn mạnh hành khách đi chuyến bay nội địa không phải thực hiện việc test nhanh tại cảng theo quyết định của Bộ GTVT về nới lỏng điều kiện đối với hành khách đi các chuyến bay nội địa. Bên cạnh đó, các sân bay cũng được yêu cầu tăng cường nhân lực phục vụ mặt đất, bổ sung, mở toàn bộ máy soi chiếu an ninh hàng không (mở thêm 3 máy soi tại nhà ga đi quốc nội Tân Sơn Nhất) hay bổ sung quầy làm thủ tục hành khách tự động.

Ngoài ra, nhà chức trách hàng không Việt Nam cũng điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm, đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giờ bay đêm. Đồng thời, Cục cũng tăng cường công tác truyền thông đến hành khách việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên máy bay cũng như hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé.

Hiện giá vé máy bay cao điểm Tết trên trục TP.HCM - Hà Nội cũng như các đường bay tỉnh có dấu hiệu nhích tăng, tuy nhiên vẫn đang ở mức dễ chịu với hành khách so với cao điểm Tết những năm chưa có dịch COVID-19.