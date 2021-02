Lực lượng an ninh Myanmar bắn cảnh cáo, mạnh tay giải tán người biểu tình

(VTC News) -

Hôm 26/2, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung trước một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Yangon, cầm biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối cuộc đảo chính hôm 1/2. Trong khi đó, lực lượng an ninh tăng cường sự hiện diện ở những nơi có đông người biểu tình, xe chở vòi rồng cũng đã được điều động đến khu vực.

Trước phản ứng của đám đông tham gia biểu tình, lực lượng an ninh đã nổ súng cảnh cáo và ít nhất một người biểu tình đã bị các sĩ quan bắt giữ. Lực lượng an ninh đã đuổi những người biểu tình ra khỏi tuyến phố chính, cũng như xung quanh thành phố Yangon. Trước động thái của lực lượng an ninh, nhiều người biểu tình phải chạy vào nhà dân để ẩn náu.

Biểu tifh phản đối đảo chính quân sự diễn ra nhiều ngày liên tiếp ở Myanmar. (Ảnh: AP)

Đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình một lần nữa cho thấy tình hình bất ổn ngày càng gia tăng ở Myanmar khi các cuộc biểu tình diễn ra trên diện rộng, kéo dài trong nhiều tuần liên tiếp tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, những người biểu tình chống đảo chính cũng xuống đường hôm 26/2. Tham gia biểu tình có các tăng ni phật tử ở Myanmar, cầm các băng rôn khẩu ngữ kêu gọi “trả tự do cho nhà lãnh đạo của chúng tôi Aung San Suu Kyi”, “cầu nguyện cho Myanmar” và “phản đối đảo chính quân sự”. Đến giữa trưa, lực lượng an ninh đã phong tỏa con đường chính ở trung tâm thành phố Mandalay để ngăn người biểu tình tụ tập.

Hôm 25/2, những người ủng hộ quân đội Myanmar đã , sử dụng súng cao su, thanh sắt và dao tấn công những người phản đối chính quyền quân sự, khiến nhiều người bị thương Các bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của lực lượng cảnh sát song họ không có bất kỳ hành động gì.

Chính biến đang xảy ra ở Myanmar khiến cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ. Một số nước phương Tây đã áp đặt hoặc đe dọa các biện pháp trừng phạt chống lại chính quyền quân đội Myanmar. Hôm 25/2, Anh công bố thêm các biện pháp trừng phạt mạnh tay các thành viên quân đội. Trong khi đó, Facebook tuyên bố cấm tất cả các tài khoản có liên quan đến quân đội cũng như quảng cáo từ các công ty do quân đội kiểm soát.