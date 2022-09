Lừa gần 2 tỷ đồng bằng chiêu bịt mũi giả giọng nữ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Trung Úy (SN 1970, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Trung Úy bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh: Công an Hải Dương)

Theo cơ quan Công an, Úy và bà T. quen biết với nhau từ trước. Sau đó, Úy chuyển vào miền Nam sinh sống.

Khoảng 2 năm trở lại đây, Úy về quê rồi gặp lại bà T. Hai người kết bạn Facebook, thường xuyên liên lạc với nhau.

Biết bà T. có con trai đang lao động ở Nhật Bản, bị can nói có cháu gái là sinh viên năm cuối Đại học Y Hà Nội rồi đứng ra mai mối.

Sau đó, Úy lập tài khoản mạng xã hội mang tên cháu gái để chủ động nhắn tin cho mẹ con bà T. Một thời gian, con trai bà T. nhận lời yêu.

Để tránh bị phát hiện, bị can chỉ nhắn tin, không gọi điện. Khi bắt buộc phải nghe máy, ông ta bịt mũi, giả giọng nữ, nói thật nhỏ để con bà T. không phát hiện ra.

Trong vai nữ sinh Đại học Y, Úy lấy lý do khó khó khăn về kinh tế để nhờ bạn trai giúp đỡ. Ông ta tự tạo ra các nhân vật mới như bố đẻ, bạn thân của cô gái nhằm tác động mẹ con bà T. cho vay tiền. Từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, hai mẹ con bà T. gửi hơn 1,9 tỷ đồng đến các tài khoản do bị can cung cấp.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.