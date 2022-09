Dùng sim rác nhắn tin lừa đảo, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kon Tum cùng Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, trú huyện Lập Thạch) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 4/2022, Hùng tạo tài khoản Zalo giả và nhắn tin dụ dỗ chị V.T.N. (trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) góp vốn đầu tư chung.

Sau khi tạo được niềm tin, Hùng nhờ Nguyễn Văn Tuân ( 27 tuổi, trú xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch) mua nhiều sim rác để sử dụng mở tài khoản ví điện tử Viettel Monney giả, tài khoản ngân hàng giả.

Tổng cộng, chị N. đã chuyển cho Hùng số tiền 635 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, một phần Hùng đem chuyển đổi thành tiền ảo, một phần khác chuyển cho các tiệm vàng ở Hà Nội để rút tiền mặt nhằm xoá dấu vết .

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tổ chức truy bắt và tóm được Nguyễn Văn Hùng cùng nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án.