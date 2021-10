Lũ lụt khủng khiếp ở Trung Quốc: 29 người chết, hàng trăm nghìn người sơ tán

Theo truyền thông địa phương, lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới gần 2 triệu người ở tỉnh Sơn Tây. Mưa lũ lớn vào cuối tuần ở tỉnh phía bắc Trung Quốc gây sập nhà cửa và sạt lở đất ở hơn 70 huyện và thành phố.

120.000 người đã phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp cùng với 17.000 ngôi nhà sập trên khắp tỉnh Sơn Tây.

Giới chức chia sẻ với hãng tin Xinhua rằng, hơn 120.000 người đã phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp cùng với 17.000 ngôi nhà sập trên khắp tỉnh Sơn Tây.

Trong danh sách các nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng vừa qua có 14 người là hành khách của một xe buýt bị cuốn xuống dòng sông chảy xiết ở tỉnh Hà Bắc.

Hãng tin AP ngày 12/10 dẫn thông tin trên đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết, chiếc xe buýt lao khỏi cây cầu Wangmu và lao xuống sông Hutuo, bên ngoài TP Shijiazhuang. 37 người được cứu thoát và 7 người đã phải nhập viện.

Ngoài vụ tai nạn, 15 người khác ở tỉnh Sơn Tây gần đó được xác nhận tử vong vì lũ lụt. Khoảng 19.500 ngôi nhà cùng nhiều cánh đồng bị tàn phá. Số người tử vong có thể còn tăng, vì vẫn còn các nhà chức trách thông báo 3 người vẫn mất tích.

Các quan chức địa phương ước tính, trận lụt ngày từ ngày 10-11/10 gây thiệt hại kinh tế vào khoảng 5 tỷ Nhân dân tệ (775 triệu USD).

Đợt lũ lụt mới nhất xảy ra chưa đầy 3 tháng sau trận mưa lớn ở tỉnh Hà Nam khiến hơn 300 người chết.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cũng cảnh báo, mưa lớn và kéo dài cùng với các cơn bão đang tiếp tục cản trở nỗ lực cứu hộ.

Sơn Tây là một tỉnh sản xuất than lớn và Chính phủ Trung Quốc đã buộc phải tạm dừng hoạt động tại các hầm mỏ và nhà máy hóa chất do mưa lũ. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng dẫn đến cắt điện. Chính phủ đã và đang hạn chế việc sử dụng điện tại các cảng và nhà máy.

Chính quyền địa phương thông báo đã đình chỉ sản lượng tại 60 mỏ than, 372 mỏ không phải than và 14 nhà máy hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đã bị ngừng tại 27 mỏ than khác vào ngày 4/10.

Tỉnh Sơn Tây cũng là nơi có một số di tích cổ đứng trước nguy cơ lớn trong đợt mưa lũ mới nhất ở Trung Quốc.