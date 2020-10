Lòng lợn chiên mắm dễ làm, khó chê

Lòng non là món ăn được nhiều người ưa thích, đặc biệt là cánh mày râu. Có rất nhiều món được làm từ lòng non nhưng lòng lợn chiên mắm chắc chắn sẽ “hạ gục” mọi tín đồ ẩm thực. Dưới đây là cách làm món lòng lợn non chiên mắm, bạn hãy lưu lại để thực hiện cho cả nhà cùng thưởng thức.

Nguyên liệu

- Lòng non 1 bộ, chú ý chọn lòng lợn cỡ vừa, không quá to, không quá nhỏ để đảm bảo món ăn được ngon nhất.

- Muối, giấm, nước mắm, bột ngọt, tiêu, đường, tỏi, dầu ăn, ớt sừng.

Cách làm

Bóp lòng với dấm và muối rổi rửa lại nhiều lần, để ráo nước và cắt đoạn vừa ăn.

Ớt sừng, tỏi băm nhỏ, hành thái nhỏ.

Đun nóng chảo dầu, gắp lòng non vào chiên cho tới khi chín vàng và vớt ra để ráo. Phi thơm hành tỏi, cho thêm ớt, đường, mắm, tiêu, bột ngọt vào đảo đều cho tới khi hỗn hợp tan hết. Tiếp đó, trút lòng đã chiên vàng vào đảo nhỏ lửa cho tới khi ngấm gia vị.

Lòng non chiên mắm nên ăn khi còn nóng cùng với các loại rau gia vị như húng quế. Miếng lòng vàng ruộm, giòn dai, đậm vị, lại thêm chút cay nồng của ớt và tỏi, rất kích thích vị giác.