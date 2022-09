Lời khai nghi phạm hiếp dâm nữ du khách ở Hà Giang

Ngày 21/9, lãnh đạo VKSND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, phân công kiểm sát viên trực tiếp gặp, hỏi người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ căn cứ bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Theo nguồn tin từ VKSND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, Triệu Tà Mềnh (sinh năm 1991, trú tại xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) làm nghề lái xe ôm, chuyên chở khách cho homestay tại khu vực này. Nghi phạm có quan hệ họ hàng với chủ homestay Hoàng Su Phì bungalow.

Tối 17/9, kiểm sát viên cho biết: "Mềnh ăn cơm, uống rượu cùng những người làm homestay tại đây, ngồi cùng ăn cơm có chị L. (nạn nhân). Trong quá trình ăn uống, Mềnh để ý thấy nạn nhân có biểu hiện say rượu. Ăn uống xong, chị L. say rượu và phải nhờ nhân viên lễ tân đưa về phòng. Khoảng gần 1h ngày 18/9, Mềnh đi đến gần phòng chị L., thấy cửa phòng không khóa, Mềnh lẻn vào phòng nạn nhân. Sau khi lẻn vào phòng, nghi phạm gọi tên nạn nhân, nhưng không thấy nạn nhân trả lời. Biết bị hại say rượu, Mềnh lao vào cưỡng hiếp nạn nhân".

Nghi phạm Triệu Tà Mềnh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật).

Khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm, chị L. giật mình tỉnh giấc, vùng vẫy và thoát khỏi nghi phạm.

Trước đó, chia sẻ với Zing, chị L. cho biết ngày 14/9, chị hướng dẫn đoàn khoảng hơn 20 người đến nghỉ dưỡng tại Hoàng Su Phì bungalow, homestay quen thuộc ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

Rạng sáng 18/9, khi chị L. đang ngủ, người đàn ông xông vào cưỡng hiếp. Cô gái 29 tuổi giãy dụa, chống trả người đàn ông nhưng không thành công.

Theo cô gái này, cửa phòng bị kẹt khóa, nên những ngày ở đây, chị không khóa được cửa. Nghĩ ở đây là chỗ quen biết và thưa dân cư, chị L. không đề phòng.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ du khách liên hệ ngay cho nhân viên homestay. Cô gái cho biết khi nhân viên khu nghỉ dưỡng tới, nghi phạm vẫn đang trong phòng. Nhưng theo miêu tả của nạn nhân, thái độ của nhân viên homestay và nghi phạm đều rất bình thản.

"Tôi và nghi phạm không hề quen biết nhau. Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi phạm nói 'Em có mất gì đâu' bằng giọng rất coi thường. Tôi gọi nhân viên homestay tới thì mọi người đều rất bình tĩnh. Nghi phạm còn nói cho anh ta ra ngoài 20 phút để hút thuốc xong vào nói chuyện", chị L. kể lại.

Nạn nhân cho biết sau khi sự việc xảy ra, chị muốn giải quyết nội bộ để giữ hình ảnh cho homestay cũng như địa phương. Tuy nhiên, do không nhận được phản hồi thỏa đáng nên chị L. đã liên hệ với lãnh đạo xã để giải quyết.

Theo nguồn tin từ cơ quan tố tụng, chiều 21/9, VKSND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mềnh để điều tra về hành vi hiếp dâm.