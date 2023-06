Lời khai của kẻ mang búa cướp tiệm vàng ở Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 30/6, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa phát đi thông tin ban đầu về vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Tuyến Thêu ở xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú ở tại thôn Mường 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng). Tuấn bị bắt giữ vào 19h20 cùng ngày khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn 5, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng.

Tại cơ quan công an, tên này khai nhận là công nhân xưởng DCP của Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai.

Nguyễn Văn Tuấn thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi cướp 20 cây vàng, Tuấn mang về nhà rồi cất giấu trong các thùng rượu của gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bảo Thắng huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung truy xét theo dấu vết nóng với mục tiêu truy bắt đối tượng sớm nhất nhằm ổn định tình hình.

Lực lượng chức năng sau đó đã rà soát gần 100 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và đối tượng lưu động trên địa bàn cũng như các địa bàn giáp ranh.

Tang vật và hung khí cơ quan công an thu giữ được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Số vàng được Tuấn giấu vào trong các thùng rượu của gia đình. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ phong tỏa khu vực nghi vấn để rà soát.

Đến 19h20 cùng ngày, công an đã bắt giữ được Tuấn cùng toàn bộ công cụ, phương tiện gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Viên Minh