Hải Dương: Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng, nổ súng bắn bị thương con trai chủ tiệm

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Đức Nam ở xã Đồng Cẩm (huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 20h ngày 7/6, Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, đều trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô Exciter xông vào tiệm vàng Đức Nam.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Đạt chĩa súng đe dọa khống chế những người có mặt tại cửa hàng, còn Doanh dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Khi thấy chủ tiệm và con trai hô hoán, ngăn cản, Đạt nổ súng làm con trai chủ tiệm vàng là anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977) bị trúng 2 viên đạn vào đùi trái và dưới ngực trái. Sau đó, hai kẻ này bỏ lại xe mô tô, chạy bộ tẩu thoát theo hướng xã Đồng Cẩm đi xã Kim Tân, huyện Kim Thành.

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và chiếc xe bị bỏ lại, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp xác minh thông tin đồng thời truy bắt hai kẻ gây án.

Hai kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng.

Sau gần 8 tiếng tập trung lực lượng truy bắt xuyên đêm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, và Công an một số đơn vị ngoài tỉnh, đến sáng 8/6, lực lượng Công an bắt giữ được 2 kẻ nổ súng cướp tiệm vàng khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Đạt 1 súng tự chế dạng côn quay, 5 viên đạn, 3 điện thoại, giày và quần áo sử dụng để gây án.

Được biết Đạt từng có nhiều tiền án, tiến sự.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Nguyễn Huệ