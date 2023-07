Lời khai của kẻ cầm kéo xông vào trụ sở tấn công cảnh sát ở TP.HCM

(VTC News) -

Người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở công an ở TP.HCM.

Tối 15/7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt được Nguyễn Đức An (SN 1981, ngụ phường 16 quận Gò Vấp) - người xông vào trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp, dùng kéo đâm cán bộ đang trực ban.

Tại cơ quan công an, An khai do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến mang kéo đi đâm cán bộ công an.

Công an nhận định, nguyên nhân của hành vi trên của là do An bị ảo giác ma tuý. An có 3 tiền án tiền sự về tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. An cũng từng có tiền sử nghiện ma túy nặng và phải đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công, hiện đang bị nhiễm HIV.

Nguyễn Đức An tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 11h15 cùng ngày, An chạy chiếc xe gắn máy màu đỏ không biển số đến trụ sở Công an phường 15, quận Gò Vấp. Sau đó, hắn cầm kéo xông vào trụ sở, vừa la hét vừa đâm liên tiếp vào Đại úy Đặng Ngọc Huy - cán bộ trực ban đang ngồi tiếp dân

Mặc dù bất ngờ nhưng Đại uý Huy đã nhanh chóng tránh được. Sau vụ việc, An bỏ chạy ra xe tẩu thoát. Ngay khi xác định được An là kẻ gây rối, lực lượng công an đến nhà đưa đối tượng về làm việc.

Trong lúc chống trả, không chấp hành, An bị té ngã, lực lượng công an đã đưa hắn đến Bệnh viện quận Gò Vấp để xử lý vết thương và sau đó đưa về trụ sở công an quận để lấy lời khai.

