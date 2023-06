Lợi ích và tác hại không ngờ từ thực phẩm muối chua

(VTC News) -

Lợi ích từ các món muối chua

Bài viết của bác sĩ Hải Châu trên Báo Sức khỏe & Đời sống chỉ ra những lợi ích từ các món muối chua:

Mặt lợi cho sức khỏe của các món dưa muối

Ngâm muối là cách thức được sử dụng hàng ngàn năm để bảo quản thực phẩm ngoài mùa sinh trưởng. Hầu hết các công thức nấu ăn có dùng muối, giấm và gia vị. Trong các nước của châu Á, dầu cũng được sử dụng. Trong khi dưa chuột ngâm trong muối có thể là loại thực phẩm phổ biến nhất ngâm muối ở Bắc Mỹ, trên thế giới, tất cả các loại trái cây, rau quả và thậm chí cả các loại thịt cũng có thể ngâm muối.

Cung cấp các chế phẩm sinh học probiotic

Ngâm muối là hình thức của quá trình lên men. Khi các loại rau và trái cây lên men, vi khuẩn lành mạnh sẽ phá vỡ cellulose khó tiêu hóa trong thực phẩm cũng như một số đường tự nhiên. Đây là lý do tại sao một số người không dung nạp lactose có thể ăn sữa chua. Những vi khuẩn lành mạnh giúp giữ cho thực phẩm lên men an toàn và ít có khả năng bị hư hỏng, đồng thời cũng có thể giúp tăng vi khuẩn tốt trong đường ruột khi ăn.

Ăn dưa chua trong bữa ăn có thể tăng cường các hàm lượng probiotic có lợi cho sức khỏe. Dưa muối cung cấp nhiều loại vi sinh vật có ích cho hệ tiêu hóa, kích thích tiêu hóa và giúp tăng cường sức đề kháng, tính miễn dịch cho cơ thể.

Cung cấp các chất chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau quả giúp chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là những chất có hại cho sức khỏe được hình thành tự nhiên trong cơ thể và có thể dẫn đến tổn thương tế bào cùng các vấn đề như bệnh tim và ung thư. Trong khi nấu ăn, bất kỳ thực phẩm nào cũng có thể làm phá vỡ một số các chất dinh dưỡng do nhạy cảm với nhiệt, nhưng bảo quản rau quả với hình thức muối dưa giúp duy trì tính chất chống oxy hoá.

Cung cấp khoáng chất và vitamin thiết yếu

Ăn dưa chua tươi không chỉ ngon mà còn cung cấp các loại vitamin thiết yếu như vitamin C, A, K, folate và các khoáng chất như sắt, canxi và kali. Vitamin và khoáng chất là những vi chất quan trọng mà bảo vệ cơ thể khỏi bệnh, giúp xây dựng khả năng miễn dịch, tăng cường xương, bảo vệ thị lực, chữa thiếu máu và các chức năng khác của cơ thể.

Kiểm soát bệnh đái tháo đường

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ dưa chua có giấm giúp cải thiện nồng độ hemoglobin ở bệnh nhân đái tháo đường, từ đó giúp việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Các axit axetic có mặt trong giấm đã được ghi nhận là chịu trách nhiệm cho hiện tượng này. Tuy nhiên, phải cẩn thận để tránh việc tiêu thụ dưa chua muối nhiều vì muối dư thừa làm tăng huyết áp.

Giúp giảm cân

Chất xơ từ các loại muối dưa làm no lâu hơn, giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và giúp điều chỉnh cân nặng một cách tự nhiên.

Thực phẩm muối chua là món ăn yêu thích của nhiều người

Tác hại của thực phẩm muối chua

Bên cạnh những lợi ích mà thực phẩm muối chua mang lại cho cơ thể thì món ăn này cũng tiềm ẩn nhiều tác hại với sức khỏe nếu chúng ta lạm dụng món ăn này quá nhiều.

Bài viết trên website Bệnh viện Melatec về thực phẩm muối chua có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân đã chỉ ra, khi sử dụng nhiều thực phẩm chua sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày do tính acid có trong các loại thực phẩm này. Tùy vào cơ địa của mỗi người mà mức độ tổn thương dạ dày cho thực phẩm chua gây ra sẽ khác nhau.

Khi ăn chua nhiều trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng dư axit trong dạ dày dẫn đến một số bệnh lý liên quan đến dạ dày như:

Trào ngược dạ dày thực quản.

Viêm loét dạ dày.

Xuất huyết dạ dày.

Ung thư dạ dày.

Dưới đây là một số tác hại từ thực phẩm muối chua:

Tăng khả năng mắc bệnh ung thư

Các loại thực phẩm chua như rau củ muối chua, thịt cá muối chua,… trong quá trình lên men sẽ bên cạnh việc tạo ra các loại lợi khuẩn thì cũng chứa nhiều loại chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Việc sử dụng các loại thực phẩm muối chua để lâu sẽ khiến cho cơ thể hấp thụ các chất độc tích tụ và tăng khả năng ung thư. Lượng nitrat trong thực phẩm muối chua sẽ phản ứng với axit amin trong dạ dày tạo ra nitrosamine. Đây là hợp chất chủ yếu gây ra các bệnh ung thư cho cơ thể.

Giảm hệ miễn dịch

Ăn chua làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch là điều mà không phải ai cũng biết và hầu như ít quan tâm đến. Trong hệ miễn dịch của cơ thể người chứa nhiều loại kháng thể nhạy cảm đối với chất axit, nếu ăn chua nhiều dễ đến tình trạng thừa axit.

Từ đó những kháng thể này sẽ vô tình bị tiêu diệt và làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể khi có các tác nhân gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Thông thường sẽ không có biểu hiện cụ thể khi hệ miễn dịch bị mất các kháng thể do dư lượng axit, mà điều này thường sẽ dễ thấy khi cơ thể mắc bệnh.

Thực phẩm chua dễ làm hư men răng

Trên răng của chúng ta thường có một lớp men bảo vệ được cấu tạo từ canxi. Khi chúng ta ăn chua thường xuyên thì lượng axit trong thực phẩm sẽ bám vào men răng và bào mòn lớp men này. Chính vì thế khi ăn chua sẽ xuất hiện tình trạng ê buốt răng. Nếu chúng ta ăn chua trong thời gian dài sẽ khiến răng bị bào mòn dễ bị hư răng và cần can thiệp nha khoa để có thể lấy lại sự thẩm mỹ răng miệng.

Ăn chua nhiều ảnh hưởng đến thận

Theo các nghiên cứu y khoa về thận cho thấy rằng tỷ lệ những người thích ăn chua hoặc thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm, thức uống chua mắc bệnh thận cao hơn. Điều này được giải thích rằng khi cơ thể hấp thụ các chất axit có trong thực phẩm thường ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của thận.

Một số bệnh thận dễ mắc phải nếu sử dụng thực phẩm chua trong thời gian dài như suy thận, giảm chức năng thận, sỏi thận,… Đối với những người suy giảm chức năng thận thì cần cẩn trọng trong việc sử dụng thực phẩm để tránh tình trạng ngộ độc. Đặc biệt là các loại trái cây chua như khế, cam, bưởi, chanh.

Thanh Thanh (Tổng hợp)