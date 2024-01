Lợi ích tuyệt vời của chanh dây với sức khỏe

(VTC News) -

Báo Sức khoẻ đời sống dẫn nguồn tờ Femmeactuelle.fr và Netdoctor.uk cho biết, chanh dây là thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất tuyệt vời, đặc biệt là vitamin C và A.

Giá trị dinh dưỡng của chanh dây

Lượng calo: 17

Carbohydrate: 4,2g

Chất xơ: 2g

Chất đạm: 0,4g

Vitamin C: 6% giá trị hàng ngày (DV)

Vitamin A: 5% DV

Sắt: 2% DV

Đồng: 2% DV

Kali: 1% DV

Magiê: 1% DV

Chanh dây có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Chanh dây đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời

Tăng cường miễn dịch

Chanh dây giúp tăng cường hệ thống miễn dịch vì nó rất giàu vitamin C (100 gram trái cây chứa 30 miligam vitamin C), chất chống oxy hóa và một số hợp chất. Những vitamin này giúp làm giảm các gốc tự do khỏi cơ thể.

Đặc tính chống ung thư

Polyphenol, chất chống oxy hóa và carotenoids có trong chanh dây có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt với ung thư phổi và ung thư miệng.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh dây chứa nhiều kali có lợi cho tim. Đồng thời chanh dây cũng giúp loại bỏ cholesterol dư thừa từ bên trong mạch máu, đặc biệt là khi ăn cả phần hạt - thành phần chứa nhiều chất xơ. Một chế độ ăn giàu chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, ăn chanh dây có thể giúp bình thường hóa huyết áp. Chế độ ăn ít natri và giàu kali cũng giúp giảm huyết áp.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chanh dây là một trong ba loại quả cung cấp nhiều chất xơ nhất, sau hạnh nhân và dừa. 100g chanh dây cung cấp đến 10g chất xơ.

Bổ sung chất xơ rất rốt cho hệ tiêu hóa, giúp quét sạch đường ruột, giảm hấp thụ cholesterol, ngăn ngừa táo bón, giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Chế độ ăn nhiều chất xơ cũng rất phù hợp cho người ăn kiêng, giúp ổn định sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu…

Ngừa bệnh hô hấp

Trong trường hợp bạn mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, chanh dây sẽ phát huy tác dụng như loại thuốc bổ phế tự nhiên. Nước chanh dây sẽ giúp bạn giảm bớt các triệu chứng khó chịu như đờm trong cổ họng, hen suyễn, ho khan hoặc khó thở.

Nhiều nghiên cứu cũng đang tận dụng lợi ích của chanh dây như phương thuốc trị liệu tự nhiên thay thế khi các bệnh nhân không đáp ứng với các đơn thuốc điều trị suyễn thông thường.

Mỗi ngày nên dùng 1 - 2 quả chanh dây. (Ảnh minh hoạ)

Giảm stress

Kali và folate trong chanh dây có thể cải thiện sức khỏe của não bộ và làm giảm tình trạng stress, lo âu. Trong đó, kali có công dụng giúp điều tiết lưu lượng máu và tăng cường nhận thức, còn folate có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ.

Giúp xương chắc khỏe

Chanh dây rất giàu nguồn khoáng chất như magie, canxi, sắt và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh dây, khi kết hợp cùng với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ vỏ trái chanh dây còn có đặc tính chống viêm, có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng viêm khớp.

Điều hòa lưu thông máu

Nếu có dấu hiệu chân tay lạnh, sưng phù, nứt nẻ hay dễ bị mệt mỏi thì bạn cần phải nâng cao khả năng lưu thông máu ngay. Khi đó, bạn hãy tìm đến chanh dây ngay vì chất kali trong chanh dây có khả năng làm giãn mạch máu.

Kali kết hợp với sắt và đồng có trong loại trái này cũng là những thành phần thiết yếu cho quá trình sản xuất các tế bào hồng cầu. Khi số lượng hồng cầu tăng, máu có thể lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể dễ dàng hơn.

Chanh dây tuy có nhiều lợi ích tốt cho sức khoẻ, nhưng không nên dùng quá nhiều trong ngày. Mỗi ngày chỉ nên dùng 1 - 2 quả chanh dây là đủ, dùng quá nhiều chanh dây có thể gây tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe.