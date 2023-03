(VTC News) -

Chanh dây là loại trái cây nhiệt đới này chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi khác có thể giúp cải thiện sức khỏe của bạn. Vậy nhưng uống nước chanh dây mỗi ngày có tốt không?

Tác dụng của nước chanh dây đối với sức khỏe

Chanh dây chứa nhiều vitamin C

Vitamin C là loại vitamin thiết yếu mà cơ thể bạn không thể tự sản xuất và dự trữ - vì vậy bạn cần phải bổ sung nhiều qua chế độ ăn uống của mình. Vitamin C cần thiết cho các chức năng khác nhau của cơ thể, bao gồm cả sự phát triển và phục hồi của các mô và xương. Vitamin C cũng giúp tăng cường sự hấp thụ sắt. Điều này rất quan trọng, vì cơ thể bạn thường không hấp thụ tốt chất sắt từ thực vật.

Uống nước chanh dây mỗi ngày có tốt không?

Chanh dây rất giàu vitamin A

Chanh dây chứa lượng vitamin A ấn tượng. Vitamin A là loại vitamin hòa tan trong chất béo giúp duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin A cần thiết cho thị lực, da, xương và tái tạo tế bào. Vitamin A được dự trữ trong cơ thể bạn, chủ yếu là ở gan. Chanh dây cũng chứa beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể chúng ta khi cần thiết.

Chanh dây chứa nhiều chất xơ

Chất xơ rất quan trọng để có đường ruột khỏe mạnh. Một quả chanh dây cung cấp 2g chất xơ, hầu hết trong số đó là chất xơ hòa tan, sẽ chuyển thành chất giống như gel trong quá trình tiêu hóa. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu. Chất xơ hòa tan cũng làm giảm lượng chất béo mà cơ thể bạn hấp thụ. Chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như bệnh tim mạch, đái tháo đường và béo phì.

Chanh dây là nguồn chất chống oxy hóa phong phú

Chanh dây chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do, là những phân tử không ổn định và có khả năng gây hại. Khi các gốc tự do tích tụ, chúng gây ra một trạng thái được gọi là stress oxy hóa, có thể làm hỏng mô mỡ, DNA và protein trong cơ thể bạn. Gốc tự do góp phần vào quá trình lão hóa và có liên quan đến các bệnh như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer.

Chanh dây chống lại chứng viêm

Trong một nghiên cứu của Đại học McMaster (Canada), những người bị thoái hóa khớp gối dùng chiết xuất vỏ chanh dây tím đã có kết quả ít đau và cứng khớp hơn cũng như chức năng thể chất tốt hơn so với nhóm đối chứng. Vấn đề này cần phải nghiên cứu thêm, nhưng nó chắc chắn đầy hứa hẹn.

Tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có không ít tài liệu nước ngoài cảnh báo nhiều về liều lượng chanh dây và những tác dụng phụ. Vì vậy đảm bảo an toàn vẫn tốt hơn.

- Không nên uống liên tục nhiều ngày và nếu hơn 3 trái mỗi ngày sẽ dẫn đến các tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn và nôn mửa. Khi xuất hiện các triệu chứng trên thì cần gặp bác sĩ ngay.

- Đôi khi nó làm cho chóng mặt và loạn nhịp tim nên người có bệnh tim mạch cần cẩn thận vì có thể gây nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc làm huyết áp gia tăng đột ngột.

- Chanh dây có thể gây tương tác với các thuốc an thần và thuốc kháng histamine hoặc một số thảo dược khác vì nó làm tăng mức độ buồn ngủ. Nó còn gây tăng nguy cơ chảy máu vì tương tác với thuốc chống đông. Vì vậy không dùng chung khi đang sử dụng aspirine.

- Chanh dây dễ gây dị ứng trên da như nổi mề đay, khó thở, hen suyễn và phù mạch máu.

- Không dùng cho người loét dạ dày vì chứa nhiều acid hữu cơ, sỏi thận cũng có nguy cơ hình thành. Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú chỉ nên dùng vừa phải.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho vấn đề "Uống nước chanh dây mỗi ngày có tốt không?" rồi phải không.

