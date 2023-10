Lợi dụng lúc hàng xóm nhập viện cấp cứu, người đàn ông lẻn vào nhà trộm cắp

(VTC News) -

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt tạm giam Huỳnh Minh Thắng (40 tuổi, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Huỳnh Minh Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26/7, Công an xã Tam Mỹ Tây tiếp nhận tin báo của bà T. (vợ ông L.V.Ph. - người qua đời do bị ong đốt) về việc sau khi tổ chức đám tang cho ông Ph. thì gia đình phát hiện bị mất trộm 15 lít mật ong do ông Ph. khai thác được lúc còn sống.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Mỹ Tây phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Núi Thành rà soát đối tượng, khám nghiệm hiện trường, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Qua rà soát, lực lượng chức năng nhận định Huỳnh Minh Thắng là đối tượng khả nghi nên mời Thắng đến trụ sở công an để làm việc.

Sau gần một ngày đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thắng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, ngày 24/7, Thắng biết tin anh Ph. bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu. Lúc này, Thắng qua nhà anh P. trộm cắp 15 lít mật ong, sau đó mang vào rừng cất giấu, chờ việc êm xuôi sẽ bán kiếm tiền tiêu xài.