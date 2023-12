Loại thực phẩm nam giới trên 50 tuổi nên tránh

(VTC News) -

Bánh quy và bánh ngọt

Báo Thanh Niên dẫn lại lời của chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor, chia sẻ trên trang Eat This, Not That, cho biết, nam giới trên 50 tuổi nên tránh xa bánh quy và bánh ngọt.

Những thực phẩm có đường này luôn hấp dẫn, nhưng nếu ăn thường xuyên, bạn có thể tự đặt mình vào nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến sức khỏe.

"Những loại thực phẩm này cung cấp lượng calo cao và không nhiều chất dinh dưỡng", chuyên gia dinh dưỡng Amidor nói.

Độ uống có đường không tốt cho đàn ông trên 50 tuổi. (Ảnh minh họa: Tofubud)

Đồ uống có đường

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi người chỉ nên nạp 20gram đường/ngày. Đường sau khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ được phân hủy và sản xuất năng lượng trong cơ thể.

Khi ăn quá nhiều đồ ngọt, tế bào trong cơ thể trở nên kháng insulin điều này đòi hỏi tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn.

Theo thời gian tuyến tụy sẽ trở nên quá tải và không còn khả năng tiết đủ insulin dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Người trên 50 tuổi chức năng suy giảm nên việc ảnh hưởng sức khoẻ cao hơn người trẻ tuổi.

Đồ chiên rán

Ăn thực phẩm chiên rán có thể góp phần làm tăng huyết áp, giảm cholesterol HDL tốt và gây béo phì. Đây là tất cả các yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy người càng ăn đồ chiên thường xuyên, nguy cơ mắc bệnh tim càng cao.

Các chuyên gia cảnh báo, đàn ông trên 50 tuổi, ăn đồ chiên rán có thể dẫn đến các vấn đề về cân nặng, có thể gây ra bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Chuyên gia gợi ý nên thử thay thế các món chiên rán bằng các món nướng hoặc luộc.

Đàn ông trên 50 tuổi không nên ăn quá nhiều đồ chiên rán. (Ảnh minh hoạ)

Thịt đã qua chế biến

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, thịt chế biến sẵn có thể gây các bệnh như ung thư trực tràng, tiểu đường tuýp 2, bệnh về tim mạch. Thịt đóng hộp cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và suy giảm trí nhớ.

Nghiên cứu năm 2021 thực hiện ở Anh cho thấy, mỗi 25g thịt chế biến sẵn được bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm gia tăng khả năng mắc bệnh Alzheimer lên 52%. Vì thế, người trên 50 tuổi dễ gặp những vấn đề về sức khoẻ và trí nhớ khi ăn thịt qua chế biến thường xuyên.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã biết "Loại thực phẩm nam giới trên 50 tuổi nên tránh" rồi phải không. Hãy lựa chọn cho mình một chế độ ăn uống hợp lý để bảo vệ sức khoẻ nhé.