Loại rau rẻ tiền nhưng phòng ngừa ung thư rất tốt

(VTC News) -

Là loại rau phổ biến, rẻ tiền nhưng bắp cải chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, các hợp chất chống viêm, nhiều vitamin C và K có khả năng ngăn ngừa ung thư phát triển.

Báo VietNamNet dẫn lời Thạc sĩ, bác sĩ Hà Vũ Thành, khoa Nội soi và thăm dò chức năng, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, bắp cải là loại rau quen thuộc trong mùa đông, phù hợp với khẩu vị của nhiều người, chế biến được nhiều món khác nhau.

Trong Đông y, bắp cải vị ngọt, tính hàn, không độc. Bắp cải ngoài làm rau còn được dùng làm các bài thuốc trị các chứng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, bổ tì vị, làm mát dạ dày.

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, bắp cải là rau nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. 100 gram bắp cải gồm năng lượng là 50 kcalo, 5,6% gluxit, 1,6% cellulose, 31% phosphor, 4,8% canxi, 1,4% protein. Trong bắp cải còn có hàm lượng vitamin A, C cao.

Tại Việt Nam, bắp cải từ châu Âu du nhập sang, chế biến được nhiều món dễ ăn, hợp khẩu vị của số đông người dân.

So với các loại rau khác, bắp cải rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng cao. Thông thường, hàm lượng đạm trong các loại rau thấp nhưng bắp cải lại tương đối cao, chỉ thấp hơn rau ngót.

Bắp cải nhiều vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng thấp nên giúp giảm cân. Các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến cáo mỗi tuần chúng ta nên ăn bắp cải 2-3 lần.

Bắp cải rất tốt cho sức khoẻ

Đối với bệnh ung thư, một số nghiên cứu chỉ ra rằng trong thành phần của rau bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng loại bỏ các gốc tự do có hại, có khả năng giảm viêm, phòng ngừa ung thư.

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Everyday Health cho biết, theo nghiên cứu của Đại học Concepción (Chile), bắp cải chứa loạt các chất dinh dưỡng rất phù hợp trong chế độ ăn chống ung thư.

Rau này có hàm lượng vitamin C cao, khả năng ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tụy. Vitamin C liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn sự tiến triển và điều trị ung thư là do có khả năng chống lại các tế bào có hại.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) chỉ ra rằng, ăn nhiều các loại rau họ cải như bắp cải có nguy cơ ung thư vú thấp hơn.

Tác dụng ngăn ngừa ung thư vú của việc tiêu thụ rau họ cải có ở cả phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Nguyên nhân là do các thành phần hoạt tính sinh học trong rau họ cải là glucosinolates (GSL) và isothiocyanate (ITC) có đặc tính chống viêm.

Lưu ý: Bắp cải tuy tốt cho sức khoẻ nhưng những người đang bướu cổ do thiếu i-ốt hoặc bị viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto nếu ăn nhiều cải bắp sẽ có thể bị bướu cổ to hơn hoặc suy giáp. Ngoài ra, nên ăn bắp cải nấu chín.

Bắp cải chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ nhuận tràng, ngừa táo bón... Tuy nhiên, người bị tiêu chảy nếu ăn nhiều loại rau này có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng, khó điều trị hơn.

Khi mua bắp cải bạn cần mua hàng đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây cũng là loại rau được phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng trọt, do đó, hạn chế ăn bắp cải trái mùa.