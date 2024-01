Loại quả rẻ tiền nhưng chứa kho dinh dưỡng, chăm ăn cơ thể nhận vô số lợi ích

(VTC News) -

Cà chua rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, carotene và vitamin B. Hàm lượng khoáng chất của nó cũng có thể chiếm 0,6% tổng trọng lượng, chủ yếu là canxi và phốt pho, tiếp theo là kẽm và sắt.

Ăn cà chua đúng cách, cơ thể nhận được nhiều lợi ích. (Nguồn: Sohu)

Nhưng điều đáng tự hào nhất là chất lycopene chứa trong cà chua. Khả năng chống oxy hóa của nó gấp 3,2 lần so với beta carotene. Dưới đây là 5 lợi ích tiêu biểu bạn sẽ nhận được nếu thường xuyên ăn cà chua.

Bảo vệ mạch máu

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng, ăn cà chua mỗi ngày có lợi cho việc giảm lipid peroxide huyết thanh và mức độ oxy hóa LDL. Các chất chống oxy hóa trong cà chua có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, việc thường xuyên tiêu thụ cà chua và các sản phẩm liên quan đến cà chua cũng có lợi trong việc giảm viêm và giảm nguy cơ hình thành huyết khối.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Chất lycopene trong cà chua không chỉ giúp loại bỏ độc tố và các chất có hại khác ra khỏi cơ thể, giảm tổn thương tế bào, mà còn chống lại các chất có hại biến tế bào bình thường thành tế bào ung thư.

Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, những người ăn 10 khẩu phần cà chua mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 45% so với những người ăn ít hơn 2 khẩu phần cà chua. Phụ nữ nồng độ lycopene cao trong cơ thể cũng ít có khả năng mắc ung thư cổ tử cung.

Các nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng, việc bổ sung lycopene hợp lý trong chế độ ăn uống có thể ngăn ngừa hiệu quả các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư thực quản, ung thư ruột kết và ung thư dạ dày.

Bảo vệ da

Lycopene trong cà chua được mệnh danh là “kem chống nắng tự nhiên”, hỗ trợ chống lại tác hại của tia cực tím. Vì vậy, thường xuyên ăn cà chua là rất tốt cho cơ thể.

Bảo vệ mắt

Chức năng chống oxy hóa mạnh mẽ của lycopene có thể bảo vệ mắt khỏi stress oxy hóa, giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh đục thủy tinh thể và làm chậm sự phát triển của thoái hóa điểm vàng.

Giải rượu

Lycopene là chất “làm sạch” mạnh mẽ các gốc tự do, trong đó rượu tạo ra một số lượng lớn gốc tự do trong quá trình trao đổi chất. Vì vậy, ăn một ít cà chua trước khi uống rượu có thể giúp giảm tổn thương do rượu gây ra cho gan, ăn sau khi uống rượu có thể giúp giảm các triệu chứng như đau đầu và nôn mửa.