(VTC News) -

Cà chua, hay nước ép cà chua là thực phẩm tuyệt vời đối với cơ thể. Một ly nước ép cà chua mỗi ngày là sự bổ sung hoàn hảo để bạn chăm sóc sức khỏe của mình. Bài viết dưới đây sẽ giáp đáp về thành phần dinh dưỡng của nước ép cà chua cũng như trả lời câu hỏi "Uống nước ép cà chua có tác dụng gì?".

Thành phần dinh dưỡng của nước ép cà chua

Nước ép cà chua là thức uống bổ dưỡng, giải nhiệt rất tốt. Từ lâu nước ép cà chua đã trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người, nhất là các chị em. Nước ép cà chua là nước được ép từ quả cà chua tươi, đôi khi còn được kết hợp với các loại rau, củ, quả khác như cà rốt, cần tây và củ cải.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec chỉ ra, trong 240ml nước ép cà chua nguyên nhất 100% có thành phần dinh dưỡng gồm: 41 calo, 2g chất xơ, 2g protein và kali, magie, đồng, mangan, vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B3 (niacin), vitamin B9 (folate), vitamin B1 (thiamin) và vitamin B6 (pyridoxine).

Như vậy, chỉ cần uống 240ml nước ép cà chua là bạn đã gần như có thể đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể và đáp ứng được 22% nhu cầu vitamin A hằng ngày của cơ thể. Vitamin C rất cần thiết với những người hút thuốc lá. Vitamin A có tác dụng cải thiện thị lực, bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do.

Ngoài ra, trong nước ép cà chua còn có nhiều magie và kali - đây là 2 khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, nguồn vitamin B dồi dào có trong nước ép cà chua sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Nước ép cà chua rất tốt cho sức khỏe

Uống nước ép cà chua có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS.BS. Hoàng Khánh Toàn, nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền, bệnh viện 108 cho biết, cà chua còn được dùng để phòng chống tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, tăng cường chức năng gan...

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, cà chua và nước ép cà chua là nguồn cung cấp nhiều protein, chất xơ, carbohydrate, vitamin và các khoáng chất thiết yếu như kali, phốt pho... có lợi cho sức khỏe.

Dưới đây là những tác dụng của nước ép cà chua với sức khỏe:

Tác dụng củng cố xương

Uống nước ép cà chua có thể cung cấp một lượng vitamin K cần thiết hàng ngày. Vitamin K có khả năng kích hoạt osteocalcin, một loại protein không phải collagen chính trong xương có tác dụng giúp khoáng hóa các phân tử canxi bên trong xương. Từ đó, có thể tăng cường mật độ xương.

Làm đẹp da

Nước ép cà chua có thể giúp phục hồi tế bào da nhanh chóng. Nguyên nhân trong cà chua có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa lycopene cao, hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên, chống lại tia UV có hại.

Tăng cường chức năng tim mạch

Nước ép cà chua rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng như kali, cần thiết cho hoạt động của tim. Nước ép cà chua không chứa cholesterol nhưng lại chứa vitamin B3, có thể hiệu quả và an toàn để giảm mức cholesterol trong cơ thể.

Kali làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Vitamin B6 và vitamin B9 có thể giúp chuyển đổi các hóa chất nguy hiểm (homocysteine) trong cơ thể. Vì vậy, thêm cà chua hoặc nước ép cà chua vào chế độ ăn uống hằng ngày, có thể làm giảm nguy cơ phát triển các tình trạng đe dọa tính mạng liên quan đến tim.

Ngăn ngừa Cholesterol cao

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Stylecraze cho biết, uống nước ép cà chua cũng có thể giúp ngăn ngừa cholesterol cao. Nó rất giàu chất xơ giúp phá vỡ LDL hoặc cholesterol xấu trong cơ thể. Nó cũng có niacin hoặc Vitamin B3 được biết đến với tác dụng ổn định cholesterol.

Hỗ trợ giảm cân

Một lợi ích lớn khác của nước ép cà chua là nó hỗ trợ giảm cân. Nó giữ cho cơ thể đủ nước, trong khi hàm lượng natri thấp và chất xơ cao trong nó đảm bảo rằng cơ thể không cảm thấy đói. Nó cung cấp cho cơ thể lượng chất dinh dưỡng và calo cần thiết để đảm bảo rằng quá trình trao đổi chất trong cơ thể không bị ảnh hưởng.

Bài viết trên đây đã giải đáp về câu hỏi "Uống nước ép cà chua có tác dụng gì?". Hãy thường xuyên bổ sung nước ép cà chua vào chế độ ăn uống của mình nhé.

Thanh Thanh (Tổng hợp)