Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 12/9 và rạng sáng 13/9

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 12/9

2h ngày 13/9: Almeria vs Osasuna

Osasuna chạm trán Almeria tại La Liga.

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 12/9

1h45 ngày 13/9: Empoli vs Roma (On Sports New)

Lịch thi đấu Ligue 2 hôm nay 12/9

1h45 ngày 13/9: Metz vs Guingamp

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 12/9

2h15 ngày 13/9: Vizela vs Estoril

Lịch thi đấu VĐQG Thỗ Nhĩ Kỳ hôm nay 12/9

23h ngày 12/9: Besiktas vs Istanbul Basaksehir

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria hôm nay 12/9

21h30 ngày 12/9: Arda Kardzhali vs Pirin Blagoevgrad

Lịch thi đấu Hạng nhất Bulgaria hôm nay 12/9

21h ngày 12/9: Yantra vs Ludogorets Razgrad II

Lịch thi đấu Hạng nhất Trung Quốc hôm nay 12/9

14h ngày 12/9: Qingdao Youth Island vs Shanghai Jiading

14h30 ngày 12/9: Beijing BG vs Qingdao Hainiu

18h30 ngày 12/9: Heilongjiang Ice City FC vs Kunshan FC

Lịch thi đấu VĐQG Armenia hôm nay 12/9

20h ngày 12/9: Pyunik vs BKMA

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus hôm nay 12/9

23h ngày 12/9: Olympiakos Nicosia vs AEL Limassol

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 12/9

17h ngày 12/9: Vorskla vs Oleksandriya

19h ngày 12/9: Inhulets Petrove vs FC Minaj

Lịch thi đấu Hạng nhất Estonia hôm nay 12/9

21h30 ngày 12/9: Ida-Virumaa FC Alliance vs FC Elva

Lịch thi đấu VĐQG Serbia hôm nay 12/9

21h ngày 12/9: Javor vs FK Radnik Surdulica

23h ngày 12/9: Vozdovac vs Radnicki Nis

Lịch thi đấu Hạng nhất Serbia hôm nay 12/9

21h30 ngày 12/9: Indjija vs Zeleznicar Pancevo

Lịch thi đấu VĐQG Romania hôm nay 12/9

22h ngày 12/9: CS Mioveni vs Universitatea Cluj

Lịch thi đấu Hạng nhất Ba Lan hôm nay 12/9

23h ngày 12/9: Chrobry Glogow vs Resovia

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp hôm nay 12/9

23h ngày 12/9: PAOK FC vs Lamia

Lịch thi đấu Hạng nhất Bồ Đào Nha hôm nay 12/9

0h ngày 13/9: CF Estrela vs Academico Viseu

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 12/9

1h ngày 13/9: Adana Demirspor vs Trabzonspor

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 12/9

2h ngày 13/9: Eibar vs Granada

Lịch thi đấu Hạng nhất Brazil hôm nay 12/9

6h ngày 13/9: Sport Recife vs Bahia

Lịch thi đấu Hạng nhất Hà Lan hôm nay 12/9

1h ngày 13/9: Almere City FC vs FC Eindhoven

1h ngày 13/9: Jong Ajax vs NAC Breda

1h ngày 13/9: Jong AZ Alkmaar vs PEC Zwolle

1h ngày 13/9: Jong FC Utrecht vs ADO Den Haag

1h ngày 13/9: Jong PSV vs FC Den Bosch

1h ngày 13/9: Roda JC Kerkrade vs De Graafschap

Lịch thi đấu Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 12/9

0h ngày 13/9: Altinordu vs Pendikspor

Lịch thi đấu Hạng nhất Chile hôm nay 12/9

4h ngày 13/9: Rangers vs Deportes Iquique

4h ngày 13/9: Universidad de Concepcion vs Barnechea

6h30 ngày 13/9: Puerto Montt vs CD Arturo Fernandez Vial

6h30 ngày 13/9: Deportes Copiapo vs Deportes Santa Cruz

Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay 12/9

8h ngày 13/9: Aguilas Doradas Rionegro vs Alianza Petrolera

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria vòng 10

0h ngày 13/9: Septemvri Sofia vs Lokomotiv Plovdiv

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 12/9

7h ngày 13/9: Tecnico Universitario vs Universidad Catolica

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 12/9

6h15 ngày 13/9: Club General Caballero JLM vs 12 de Octubre

Lịch thi đấu Hạng nhất Paraguay hôm nay 12/9

4h ngày 13/9: Deportivo Santani vs Sportivo San Lorenzo

6h15 ngày 13/9: Luqueno vs Sportivo Trinidense

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch hôm nay 12/9

0h ngày 13/9: Viborg vs AC Horsens

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển hôm nay 12/9

0h ngày 13/9: Kalmar FF vs Haecken

0h10 ngày 13/9: IFK Gothenburg vs Helsingborg

Lịch thi đấu Hạng nhất Thụy Điển hôm nay 12/9

0h ngày 13/9: Trelleborgs FF vs Oergryte

Lịch thi đấu Hạng nhất Hungary hôm nay 12/9

1h ngày 13/9: Diosgyori VTK vs MTK Budapest

Lịch thi đấu VĐQG Romania hôm nay 12/9

1h ngày 13/9: FC FCSB vs FC Voluntari

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 12/9

0h ngày 13/9: Jagiellonia Bialystok vs Stal Mielec