Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/9 và rạng sáng 12/9

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 11/9

19h ngày 11/9: Real Madrid vs Mallorca (ON Football)

21h15 ngày 11/9: Elche vs A.Bilbao (ON Football)

23h30 ngày 11/9: Getafe vs Sociedad (ON Football)

2h ngày 12/9: Real Betis vs Villarreal (ON Football)

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 11/9

17h30 ngày 11/9: Atalanta vs Cremonese (On Sports +)

20h ngày 11/9: Bologna vs Fiorentina (On Sports +)

20h ngày 11/9: Sassuolo vs Udinese (On Sports)

20h ngày 11/9: Lecce vs Monza (Trực tiếp ON)

23h ngày 11/9: Lazio vs Verona (On Sports +)

1h45 ngày 12/9: Juventus vs Salernitana (On Sports New)

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 11/9

20h30 ngày 11/9: FC Cologne vs Union Berlin (ON Sports News)

22h30 ngày 11/9: Freiburg vs Gladbach (ON Sports News)

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 11/9

18h ngày 11/9: Strasbourg vs Clermont Foot (ON Sports News)

20h ngày 11/9: Toulouse vs Reims (Trực tiếp ON)

20h ngày 11/9: AC Ajaccio vs Nice (ON Sports News)

20h ngày 11/9: Angers vs Montpellier (Trực tiếp ON)

20h ngày 11/9: Lorient vs Nantes (Trực tiếp ON)

22h05 ngày 11/9: Rennes vs Auxerre (ON Sports)

1h45 ngày 12/9: Monaco vs Lyon (ON Sports News)

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 11/9

21h ngày 11/9: Avai FC vs Athletico Paranaense

21h ngày 11/9: Botafogo RJ vs America MG

2h ngày 12/9: Coritiba vs Atletico GO

2h ngày 12/9: Sao Paulo vs Corinthians

5h ngày 12/9: Goias vs Flamengo

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 11/9

18h30 ngày 11/9: Westerlo vs Anderlecht

21h ngày 11/9: Cercle Brugge vs Royal Antwerp

23h30 ngày 11/9: Union St.Gilloise vs Genk

2h ngày 12/9: Gent vs Zulte Waregem

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 11/9

21h30 ngày 11/9: Pacos de Ferreira vs Casa Pia

0h ngày 12/9: Maritimo vs Gil Vicente

0h ngày 12/9: Arouca vs Boavista

2h30 ngày 12/9: Rio Ave vs SC Braga

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bồ Đào Nha hôm nay 11/9

2h ngày 12/9: Felgueiras 1932 vs Mondinense FC

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 11/9

21h ngày 11/9: Hearts vs St. Mirren

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 11/9

21h ngày 11/9: Sivasspor vs Istanbulspor

0h ngày 12/9: Gaziantep FK vs Umraniyespor

0h ngày 12/9: Kasimpasa vs Galatasaray

0h ngày 12/9: Kayserispor vs Antalyaspor

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 11/9

17h15 ngày 11/9: FC Utrecht vs Vitesse

19h30 ngày 11/9: Cambuur vs FC Groningen

19h30 ngày 11/9: PSV vs RKC Waalwijk

21h45 ngày 11/9: AZ Alkmaar vs FC Twente

1h ngày 12/9: Feyenoord vs Sparta Rotterdam

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 11/9

19h ngày 11/9: Sporting Gijon vs Racing Santander

21h15 ngày 11/9: UD Ibiza vs Tenerife

21h15 ngày 11/9: Mirandes vs FC Andorra

23h30 ngày 11/9: Ponferradina vs Real Zaragoza

2h ngày 12/9: Huesca vs Malaga

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 11/9

18h30 ngày 11/9: Kaiserslautern vs Darmstadt

18h30 ngày 11/9: St. Pauli vs Sandhausen

18h30 ngày 11/9: Magdeburg vs Greuther Furth

Lịch thi đấu J League 1 hôm nay 11/9

11h05 ngày 11/9: Consadole Sapporo vs Jubilo Iwata

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 11/9

14h30 ngày 11/9: Ulsan Hyundai vs Pohang Steelers

17h ngày 11/9: Suwon Bluewings vs Incheon United

Lịch thi đấu Malaysia Super League hôm nay 11/9

19h15 ngày 11/9: Pahang vs Kuala Lumpur FA

Lịch thi đấu VĐQG Singapore hôm nay 11/9

16h30 ngày 11/9: Geylang International FC vs Hougang United FC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Australia hôm nay 11/9

11h ngày 11/9: BK Sydney United 58 vs Brisbane Roar FC

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy hôm nay 11/9

23h ngày 11/9: Tromsoe vs Bodoe/Glimt

23h ngày 11/9: Aalesund vs Sarpsborg 08

23h ngày 11/9: Hamarkameratene vs Viking

23h ngày 11/9: Jerv vs Molde

23h ngày 11/9: Kristiansund BK vs Vaalerenga

1h ngày 12/9: FK Haugesund vs Rosenborg

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 11/9

20h30 ngày 11/9: Penybont vs Caernarfon

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 11/9

17h ngày 11/9: SC Dnipro-1 vs Metalist 1925

19h ngày 11/9: FC Kolos Kovalivka vs Metalist Kharkiv

21h ngày 11/9: Dynamo Kyiv vs FC Lviv

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch hôm nay 11/9

19h ngày 11/9: AaB vs Lyngby

19h ngày 11/9: FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland

21h ngày 11/9: Broendby IF vs Randers FC

23h ngày 11/9: Silkeborg vs AGF

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 11/9

19h15 ngày 11/9: Servette vs Zuerich

21h30 ngày 11/9: Basel vs Grasshopper

21h30 ngày 11/9: Young Boys vs Lugano

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển hôm nay 11/9

20h ngày 11/9: GIF Sundsvall vs Elfsborg

20h ngày 11/9: Hammarby IF vs Djurgaarden

22h30 ngày 11/9: Varbergs BoIS FC vs AIK

22h30 ngày 11/9: Malmo FF vs IFK Norrkoeping

Lịch thi đấu VĐQG Iceland hôm nay 11/9

21h ngày 11/9: FH Hafnarfjordur vs IA Akranes

21h ngày 11/9: IBV Vestmannaeyjar vs Fram Reykjavik

21h ngày 11/9: KA Akureyri vs Breidablik

21h ngày 11/9: KR Reykjavik vs Stjarnan

21h ngày 11/9: Keflavik vs Vikingur Reykjavik

21h ngày 11/9: Leiknir Reykjavik vs Valur

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 11/9

17h30 ngày 11/9: Miedz Legnica vs Korona Kielce

20h ngày 11/9: Pogon Szczecin vs Lech Poznan

22h30 ngày 11/9: Rakow Czestochowa vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 11/9

3h ngày 12/9: Pacific FC vs Atletico Ottawa

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 11/9

2h ngày 12/9: Independiente del Valle vs Delfin

4h30 ngày 12/9: Aucas vs Emelec

7h ngày 12/9: Nueve de Octubre vs Deportivo Cuenca

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela hôm nay 11/9

4h ngày 12/9: Deportivo Tachira vs Hermanos Colmenarez

6h15 ngày 12/9: Deportivo La Guaira vs Universidad Central

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 11/9

3h ngày 12/9: Sportivo Ameliano vs Nacional Asuncion

5h30 ngày 12/9: Olimpia vs Sol de America

Lịch thi đấu VĐQG Ireland hôm nay 11/9

1h ngày 12/9: Shamrock Rovers vs Finn Harps

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp hôm nay 11/9

1h30 ngày 12/9: Asteras Tripolis vs Aris

1h30 ngày 12/9: Panathinaikos vs Athens

Lịch thi đấu VĐQG Faroe Islands hôm nay 11/9

0h ngày 12/9: Skala vs NSI Runavik