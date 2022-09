Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/9 và rạng sáng 11/9

(VTC News) -

Lịch thi đấu Premier League hôm nay 10/9

18h30 ngày 10/9: Fulham vs Chelsea

21h ngày 10/9: Leicester vs Aston Villa

21h ngày 10/9: Liverpool vs Wolves

21h ngày 10/9: Bournemouth vs Brighton

21h ngày 10/9: Southampton vs Brentford

23h30 ngày 10/9: Man City vs Tottenham

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 10/9

19h ngày 10/9: Vallecano vs Valencia

21h15 ngày 10/9: Espanyol vs Sevilla

23h30 ngày 10/9: Cadiz vs Barcelona

2h ngày 11/9: Atletico vs Celta Vigo

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 10/9

20h ngày 10/9: Napoli vs Spezia

23h ngày 10/9: Inter vs Torino

1h45 ngày 11/9: Sampdoria vs AC Milan

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 10/9

20h30 ngày 10/9: Munich vs Stuttgart

20h30 ngày 10/9: E.Frankfurt vs Wolfsburg

20h30 ngày 10/9: Berlin vs Leverkusen

20h30 ngày 10/9: Hoffenheim vs Mainz

20h30 ngày 10/9: RB Leipzig vs Dortmund

23h30 ngày 10/9: Schalke 04 vs Bochum

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 10/9

22h ngày 10/9: Paris Saint-Germain vs Brest

2h ngày 11/9: Marseille vs Lille

Lịch thi đấu Ligue hôm nay 10/9

0h ngày 11/9: Laval vs Pau FC

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 10/9

21h30 ngày 10/9: Famalicao vs Benfica

0h ngày 11/9: Sporting vs Portimonense

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bồ Đào Nha hôm nay 10/9

17h ngày 10/9: Valadares Gaia vs SC Salgueiros

21h ngày 10/9: AE Africanos Braganca vs Moncao

2h ngày 11/9: Esperanca de Lagos vs Uf Comercio E Industria Setubal

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi hôm nay 10/9

20h ngày 10/9: AmaZulu FC vs Chippa United

20h ngày 10/9: Moroka Swallows vs Stellenbosch FC

22h30 ngày 10/9: Orlando Pirates vs TS Galaxy

1h ngày 11/9: Mamelodi Sundowns FC vs Lamontville Golden Arrows

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 10/9

18h ngày 10/9: Aberdeen vs Rangers

21h ngày 10/9: Celtic vs Livingston

21h ngày 10/9: Dundee United vs Hibernian

21h ngày 10/9: Kilmarnock vs St. Johnstone

21h ngày 10/9: Ross County vs Motherwell

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 10/9

21h ngày 10/9: Konyaspor vs Hatayspor

1h ngày 11/9: Mamelodi Sundowns FC vs Lamontville Golden Arrows

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 10/9

21h30 ngày 10/9: NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard

23h45 ngày 10/9: Ajax vs SC Heerenveen

2h ngày 11/9: Excelsior vs FC Emmen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 10/9

19h ngày 10/9: Lugo vs Alaves

21h15 ngày 10/9: Burgos CF vs Real Oviedo

23h30 ngày 10/9: Cartagena vs Albacete

2h ngày 11/9: Levante vs Villarreal B

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 10/9

18h ngày 10/9: Hannover 96 vs Eintracht Braunschweig

18h ngày 10/9: Karlsruher SC vs FC Heidenheim

18h ngày 10/9: Paderborn vs Jahn Regensburg

1h30 ngày 11/9: Fortuna Dusseldorf vs Hansa Rostock

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy hôm nay 10/9

21h ngày 10/9: Sandefjord vs Odds Ballklubb

23h ngày 10/9: Lillestroem vs Stroemsgodset

Lịch thi đấu VĐQG Áo hôm nay 10/9

22h ngày 10/9: Rapid Wien vs Wolfsberger AC

22h ngày 10/9: SV Ried vs FC Salzburg

22h ngày 10/9: WSG Tirol vs SCR Altach

Lịch thi đấu Malaysia Super League hôm nay 10/9

18h ngày 10/9: Sabah FA vs Selangor

Lịch thi đấu Singapore Premier League hôm nay 10/9

16h30 ngày 10/9: Albirex Niigata FC vs Young Lions

16h30 ngày 10/9: Tampines Rovers FC vs Lion City Sailors FC

Lịch thi đấu China Super League hôm nay 10/9

18h30 ngày 10/9: Dalian Pro vs Beijing Guoan

18h30 ngày 10/9: Zhejiang Professional vs Shanghai Shenhua

18h30 ngày 10/9: Meizhou Hakka vs Hebei

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 10/9

20h30 ngày 10/9: Airbus UK Broughton vs Cardiff Met University

20h30 ngày 10/9: Bala Town vs Pontypridd Town

20h30 ngày 10/9: Newtown vs Connah's Quay

23h15 ngày 10/9: TNS vs Haverfordwest

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 10/9

19h ngày 10/9: Kryvbas vs Veres Rivne

21h ngày 10/9: Shakhtar Donetsk vs Chornomorets Odessa

Lịch thi đấu VĐQG Estonia hôm nay 10/9

21h ngày 10/9: FC Kuressaare vs Nomme JK Kalju

23h30 ngày 10/9: Parnu JK Vaprus vs Paide Linnameeskond

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 10/9

23h ngày 10/9: St. Gallen vs Sion

1h30 ngày 11/9: Winterthur vs Luzern

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển hôm nay 10/9

20h ngày 10/9: Sirius vs Vaernamo

22h30 ngày 10/9: Degerfors vs Mjaellby

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 10/9

20h ngày 10/9: Slask Wroclaw vs Lechia Gdansk

22h30 ngày 10/9: Radomiak Radom vs Wisla Plock

1h ngày 11/9: Gornik Zabrze vs Piast Gliwice

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp hôm nay 10/9

22h30 ngày 10/9: OFI Crete vs Panetolikos

23h15 ngày 10/9: PAS Giannina vs Levadiakos

1h30 ngày 11/9: Ionikos vs Atromitos

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 10/9

2h30 ngày 11/9: Ceara vs Santos FC

2h30 ngày 11/9: Internacional vs Cuiaba

5h ngày 11/9: Fluminense vs Fortaleza

7h ngày 11/9: Palmeiras vs Juventude

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 10/9

1h45 ngày 11/9: Oud-Heverlee Leuven vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 10/9

0h ngày 11/9: Charlotte vs New York City FC

2h30 ngày 11/9: Nashville SC vs LA Galaxy

5h ngày 11/9: New York Red Bulls vs New England Revolution

6h30 ngày 11/9: Atlanta United vs Toronto FC

6h30 ngày 11/9: FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes

6h30 ngày 11/9: Philadelphia Union vs Orlando City

7h ngày 11/9: Chicago Fire vs Inter Miami CF

7h ngày 11/9: Seattle Sounders FC vs Austin FC

7h30 ngày 11/9: FC Dallas vs Los Angeles FC

7h30 ngày 11/9: Houston Dynamo vs Sporting Kansas City

8h30 ngày 11/9: Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps

8h30 ngày 11/9: Real Salt Lake vs DC United

9h ngày 11/9: Portland Timbers vs Minnesota United

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 10/9

1h ngày 11/9: HFX Wanderers FC vs Valour FC

4h ngày 11/9: Forge FC vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile hôm nay 10/9

2h ngày 11/9: La Serena vs Universidad Catolica

4h30 ngày 11/9: Atletico Nublense vs Palestino

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela hôm nay 10/9

4h ngày 11/9: Portuguesa FC vs Monagas SC

6h15 ngày 11/9: Zamora FC vs Caracas