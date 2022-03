Lexus Challenge 2022: Nguyễn Anh Minh, Park Sang Ho chia sẻ ngôi đầu

(VTC News) -

Sau vòng đấu đầu tiên không chiếm được ưu thế thì đến ngày thi đấu thứ 2 các golfer chuyên nghiệp đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Trong đó, nhiều VĐV tới từ Hàn Quốc đã có màn bứt phá vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là tay golf giàu kinh nghiệm - Park Sang Ho.

Ở vòng thi đấu đầu tiên golfer người Hàn quốc đánh 74 gậy thì sang ngày thi đấu thứ 2 golfer này đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi chỉ mất 67 gậy để hoàn thành vòng đấu. Á quân FLC Vietnam Masters 2019 khởi đầu hết sức ấn tượng với điểm eagle ở hố số 11, cùng với điểm birdie ở hố 13 par 3.

Tuy nhiên, 2 bogey ở hố 14 và 16 khiến anh chỉ có kết thúc 9 hố đầu với thành tích -1 gậy. Trong 9 hố sau đó với sự tập trung cao độ Park Sang Ho đã không mắc thêm bất cứ điểm bogey nào, thậm chí anh còn ghi được tới 4 birdie, trong đó có 3 điểm birdie liên tiếp ở những hố đấu cuối cùng để kết thúc vòng 2 với thành tích -5. Kết quả này giúp Park Sang Ho vươn lên vị trí dẫn đầu với kết quả -3 sau 36 hố đấu.

"Hôm nay là một ngày may mắn đối với tôi, tôi ghi được một cú eagle từ khoảng cách 17m đó là một cú đánh rất tốt, dù vậy tôi đã gạt trượt một vài cú putt ở khoảng cách khá ngắn nó khiến tôi không thực sự hài lòng lắm.

Tôi đã putt tốt hơn ở 9 hố cuối từ đó có được 4 điểm birdie và cứu được một cú gạt par ở khoảng cách khá xa, nói chung tôi đã gạt bóng có phần tốt hơn nhiều so với hôm qua. Thực ra tôi không tự tin về khoản gạt bóng, tôi có thể không đánh xa nhưng tôi đánh khá thẳng nên mỗi khi tôi putt tốt như hôm nay thì điểm số của tôi cũng sẽ rất tốt", Park Sang Ho chia sẻ.

Màn trình diễn đẳng cấp của Park Sang Ho vào buổi sáng dường như không làm ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu của golfer dẫn đầu giải sau ngày thi đấu đầu tiên - Nguyễn Anh Minh. Golfer trẻ 15 tuổi của Việt Nam vẫn duy trì một phong độ vô cùng ấn tượng tại vòng đấu thứ 2 và thậm chí còn tốt hơn ngày thi đấu trước đó khi đạt thành tích 70 gậy.

Nguyễn Anh Minh khởi đầu suôn sẻ với điểm birdie ở ngay hố thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, golfer sinh năm 2007 sau đó lại mắc phải 3 bogey ở các hố 11, 13 và 16 trước khi kết thúc 9 hố đầu với thành tích +1 gậy với điểm birdie ở hố 18. Tới 9 hố sau, Anh Minh đã thể hiện những cú driver đầy uy lực, cộng với khả năng putting đầy cảm giác để ghi tới 4 birdie và chỉ mắc thêm 1 bogey để hoàn thành vòng đấu thứ 2 với kết quả -2 gậy.

Như vậy Anh Minh đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với Park Sang Ho sau 36 hố khi có cùng tổng điểm -3.

Ngoài ra VĐV người Hàn Quốc khác Brian Jung cũng có kết quả thi đấu ấn tượng khi anh ghi được 7 birdie và 5 bogey để đưa tổng điểm về Even Par sau 2 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 3.

Trong khi Trương Chí Quân và Lê Khánh Hưng đang xếp ở vị trí T5 với cùng tổng điểm +3. Còn nhà đương kim vô địch FLC Vietnam Masters 2020 – Đỗ Hồng Giang tiếp tục có một ngày không như ý muốn với thành tích 75 gậy và xếp vị trí thứ 7 với tổng điểm +4.

Ngày thi đấu thứ 2 tại Lexus Challenge 2022 đã đón nhận điểm Hole in one đầu tiên của giải đấu, và người đạt được thành tích này là golfer tới từ Hàn Quốc - Bean Kim. Ở hố đấu số 17, par 3, Index 1, dài 217 yard, Bean Kim đã lựa chọn cây gậy 6 sắt để thực hiện cú tee shot.

Cú đánh của anh đưa bóng nảy 1 nhịp trên green rồi sau đó từ từ lăn vào lỗ trước sự bất ngờ golfer người Hàn Quốc cùng các tay golf đánh cùng nhóm. Đây mới là lần đầu tiên Bean Kim đạt được thành tích này và tiếp tục khiến Lexus Challenge trở thành giải đấu có duyên với điểm Hole in One. Ở vòng thi đấu thứ 2 Bean Kim có kết quả -3 gậy, thành tích này đã nâng tổng điểm của golfer này lên thành +6 sau 36 hố đấu.

Bean Kim ăn mừng điểm Hole in One.

Ở bảng nữ, dù không thi đấu ấn tượng như ngày đầu tiên nhưng Nguyễn Thảo My vẫn độc chiếm vị trí dẫn đầu sau 36 hố với tổng điểm +1. Nữ golfer sinh năm 1998 có 2 birdie nhưng lại mắc tới 4 bogey để hoàn thành vòng đấu với thành tích 74 gậy. Nguyễn Thảo My đang tạo ra khoảng cách an toàn lên tới 7 gậy so với Đoàn Xuân Khuê Minh. Nữ golfer 19 tuổi đánh 78 gậy và kết thúc vòng đấu thứ 2 với tổng điểm +6. Vị trí thứ 3 đang thuộc về Nguyễn Thị Vân Anh với tổng điểm +12.