Những golfer GenZ nổi bật của Lexus Challenge 2022

(VTC News) -

Bằng việc tạo điều kiện phát triển cho các golfer trẻ, năm nay Lexus Challenge 2022 sẽ có sự tham dự của nhiều VĐV nghiệp dư thuộc thế hệ GenZ. Việc được tham dự một sân chơi với rất nhiều đấu thủ mạnh sẽ là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, phục vụ cho sự nghiệp golf phía trước của họ.

Đầy triển vọng

Dù sinh năm 2007 nhưng sự kiện mở màn của VGA Tour 2022 không phải là lần đầu tiên Anh Minh và Đoàn Uy tham dự sân chơi của những golfer chuyên nghiệp. Năm 2020, khi mới 13 tuổi, họ cũng đã được thử sức tại FLC Vietnam Masters. Thời điểm việc qua cắt (top 40 golfer thi đấu xuất sắc nhất) là điều ngoài kỳ vọng, nhưng cả 2 đều xuất sắc qua cắt và để lại những ấn tượng sâu sắc với những người theo dõi.

Golfer Đoàn Uy

Thời điểm đó, Đoàn Uy nổi bật nhờ có những vòng đấu thăng hoa, đặc biệt là vòng đấu thứ 2 với thành tích người sở hữu điểm số âm duy nhất. Uy từng lọt top 3 dẫn đầu giải đấu, vượt qua nhiều VĐV chuyên nghiệp kỳ cựu.

Ở tuổi 15, Nguyễn Anh Minh cậu bé bản lĩnh giờ đã trở thành Top 1 trên BXH Top single của vHandicap – nơi vinh danh những golfer xuất sắc nhất Việt Nam. Không chỉ vậy, cách đây 2 tháng, Anh Minh còn là người dẫn đầu vòng sơ loại tuyển chọn đội tuyển golf QG dự SEA Games 31.Ngoài ra, golfer trẻ còn vô địch nhiều giải nghiệp dư phong trào như Tienphong Golf Championship và Bamboo Airways Golf Tournament.

2 năm sau, cả 2 lại tiếp tục đồng hành tại Lexus Challenge. Không chỉ trưởng thành về hình thể mà kinh nghiệm trận mạc của cả 2 cũng đã dày dạn hơn rất nhiều.

Hạt giống mới

Trong khi đó, Lê Chúc An và Lê Khánh Hưng chỉ mới vừa bước qua tuổi 14, được xem là hạt giống mới của golf Việt. Cả hai đang giữ kỷ lục VĐV trẻ nhất của đội Dự tuyển quốc gia.

Lê Chúc An đến với bảng nữ của Lexus Challenge không phải với vị thế của golfer được kỳ vọng nhất. Song Chúc An lại sở hữu điều mà những ai theo dõi cô có quyền hy vọng. Đó là sự tiến bộ trông thấy của golfer sinh năm 2008 này trong thời gian gần đây, mà rõ rệt nhất chính là màn vươn lên mạnh mẽ để chiếm lĩnh vị trí thứ 2 trên BXH Top Lady của vHandicap. Với một sân chơi lớn như Lexus Challenge, Chúc An sẽ có cơ hội để trui rèn tâm lý thi đấu vững vàng.

Lê Chúc An

Gương mặt trẻ từ miền nam, Lê Khánh Hưng sinh ra trong gia đình yêu golf với bố là VĐV Lê Văn Lân. Năm 2020, Hưng cũng đã kịp “bỏ túi” chức vô địch Long Thanh Golf Championship, hay cạnh tranh vị trí dẫn đầu tại các giải đấu phong trào khác.

Cho đến ngày môn golf SEA Games 31 khởi tranh vẫn còn hơn 2 tháng nữa. Những sân chơi như Lexus Challenge (07-11/3/2022) hay National Championship (13-17/4/2022) sẽ là cơ hội tuyệt vời để các golfer trẻ như Anh Minh, Đoàn Uy, Khánh Hưng và Chúc An, hay những tuyển thủ nổi bật khác như Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh, Trần Lam, Nguyễn Quang Trí được thử lửa, được rèn luyện trước khi bước vào cuộc tranh tài với các golfer của khu vực Đông Nam Á, mục tiêu chính của họ trong năm 2022.