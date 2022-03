Khai mạc Lexus Challenge 2022: 134 golfer tranh giải thưởng 1,6 tỷ đồng

(VTC News) -

Giải golf Lexus Challenge 2022 do Hiệp Hội Golf Vietnam (VGA) tổ chức chính thức khởi tranh từ ngày 08/03 tại sân Tràng An Golf & Country Club, Ninh Bình. Đây là lần thứ hai Lexus Việt Nam đồng hành và tham gia với tư cách nhà tài trợ chính của giải. Tổng giá trị giải thưởng của Lexus Challenge là con số kỷ lục 1,6 tỷ đồng.

Lexus Challenge 2022 sẽ là màn so tài giữa 134 VĐV chuyên nghiệp, nghiệp dư, cũng như các golfer trẻ trong và ngoài nước – con số người chơi kỷ lục trong các giải golf chuyên nghiệp tại Việt Nam. Trong đó, có 120 VĐV nam và 14 VĐV Nữ, 105 chuyên nghiệp và 24 VĐV quốc tế.

Giải đấu hứa hẹn thêm phần kịch tính khi hội tụ các tay golf đứng thứ hạng cao tại các giải đấu trước của VGA Tour như: Trương Chí Quân Đỗ Hồng Giang , Nguyễn Hữu Quyết, Park Sang Ho, Kim Woo Jin, …. Sự tham gia của những gương mặt trẻ triển vọng trong làng golf Việt như Nguyễn Anh Minh, Trần Lam, Đoàn Uy, Lê Khánh Hưng.

Tại bảng nữ, lần đầu tiên tổ chức quy tụ 14 nữ golfer, với sự tham gia của một số gương mặt trẻ là Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An cũng rất đáng trông đợi. Với các golfer nghiệp dư, tiêu chí mức Handicap Index giảm còn 5.0 đảm bảo cho những màn trình diễn và so tài gay cấn giữa 134 người chơi.

Để chạm tay vào chiếc cúp vô địch, các golfer sẽ phải vượt qua 04 vòng thi đấu đầy thách thức. Giải golf Lexus Challenge 2022 sẽ diễn ra ở sân golf 18 hố Tràng An Golf & Country Club (par 72), Ninh Bình. Tọa lạc giữa rừng thông với thiết kế bám sát địa hình tự nhiên và duy trì cảnh sắc hoang sơ, sân golf Tràng An hứa hẹn mang lại cho golfer cảm giác chinh phục thiên nhiên hùng vĩ. Các VĐV sẽ tranh tài trên sân Champion tiêu chuẩn thi đấu dài 7074 yards - Par 72 với 2 hồ nước, 5 dòng suối và 98 bunkers.

BTC tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về cả công tác tổ chức lẫn chuyên môn. Trong đó, sẽ có đến 6 trọng tài Level 3 – cấp độ cao nhất, tham gia công tác trọng tài, mang đến chất lượng công tác kỹ thuật cao nhất cho giải đấu.

Giải sẽ áp dụng luật quốc tế mới nhất, trong đó nổi bật nhất là việc VĐV Nghiệp dư được quyền nhận tiền thưởng không quá 23 triệu đồng. Một số luật địa phương cũng sẽ được áp dụng như Luật Một Bóng, Đầu gậy và Bóng golf hợp chuẩn theo danh sách của R&A, Được phép sử dụng thiết bị đo khoảng cách, và luật Không sử dụng xe điện đối với người chơi cũng như caddie của họ.