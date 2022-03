Lầu Năm Góc bác bỏ mọi kế hoạch áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine

Bộ trưởng Austin cũng nói thêm rằng mọi kế hoạch áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine theo như đề nghị của các quan chức ở Kiev chắc chắn sẽ khơi mào một cuộc xung đột nóng giữa các cường quốc hạt nhân.

Thông tin này được ông Austin đưa ra khi phóng viên của kênh NBC hỏi về khả năng Washington hỗ trợ cho một kế hoạch thiết lập một vùng cấm bay ở Ukraine.

Câu trả lời của Bộ trưởng Austin cũng một lần nữa cho thấy rõ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

“Tổng thống Biden đã nói rõ rằng quân đội Mỹ sẽ không chiến đấu ở Ukraine, việc thiết lập vùng cấm bay chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu với không quân Nga. Điều này đồng nghĩa với kích hoạt một cuộc chiến giữa hai bên”, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh.

Trước đó, vào hôm 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và NATO có hành động cụ thể nhằm giúp Kiev giành lại quyền kiểm soát không phận, ngăn chặn các hành động của không quân Nga. Washington cho biết đã nhận được đề nghị này nhưng việc thực hiện nó dẫn đến quá nhiều rủi ro.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo vào đầu tuần cũng khẳng định rằng thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine sẽ khiến xung đột ngày càng leo thang và đẩy nước Mỹ đến một cuộc đối đầu quân sự với Nga. Đây là điều Tổng thống Biden không muốn làm.

Các đồng minh khác của Mỹ ở châu Âu cũng thể hiện rõ lập trường về việc hỗ trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Anh Boris Johnson còn khẳng định các nước NATO không có ý định tham chiến ở Ukraine và nó không nằm trong chương trình nghị sự của liên minh này.

Dù vậy, các nước phương Tây vẫn tiếp tục cam kết viện trợ thêm vũ khí sát thương cho Ukraine đối phó các cuộc tấn công từ Nga.

Vùng cấm bay - no-fly zone (NFZ) là bộ phận vùng trời quốc gia mà ở đó cấm các phương tiện bay hoạt động. Có vùng cấm bay tạm thời và vùng cấm bay vĩnh viễn, tùy theo tính chất và yêu cầu về an ninh quốc gia, an toàn khu vực, phong tỏa quân sự,… Vùng cấm bay được hạn định cụ thể về diện tích và độ cao không gian, xác định phương thức cấm bay và biện pháp kiểm tra. Nói cách khác đây là một khu phi quân sự trên bầu trời.

Vùng cấm bay thường do cơ quan chức năng nhà nước có chủ quyền đặt ra hoặc do một điều ước quốc tế quy định, có trường hợp do sự áp đặt của một hay nhiều nước nhằm phong tỏa vùng trời của một quốc gia khác. Máy bay vi phạm vùng cấm bay quân sự có thể bị lực lượng thực thi bắn hạ, tùy thuộc vào các điều khoản của Hiệp ước cấm bay quân sự.