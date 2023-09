Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

(VTC News) -

Sáng 5/9, ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 - 2024 cùng giáo viên và học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn.

Trường THPT Chuyên Bắc Kạn là ngôi trường điển hình trong phong trào giáo dục của tỉnh với bề dày 20 năm hình thành và phát triển. Năm học 2022-2023, toàn trường có 12 thầy, cô giáo được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, nhiều thầy cô giáo được nhận bằng khen của các cấp, các ngành cùng nhiều thành tựu nổi bật khác.

Tại Lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng quà cho nhà trường và đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương cũng trao tặng nhà trường nhiều phần quà, chúc nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2023-2024.

Cũng trong sáng nay, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn dự Lễ khai giảng năm học mới và công bố quyết định thành lập Trường Phổ thông DTBT, TH&THCS Cốc Đán, huyện Ngân Sơn.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đánh trống khai trường và trao quà của Thường trực Tỉnh uỷ cho nhà trường, chia vui với những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua; đồng thời chúc thầy cô, các em học sinh bước vào năm học mới đạt được nhiều kết quả tốt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh trao quà của Thường trực Tỉnh uỷ cho nhà trường.

Bên cạnh đó, còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình tới dự Lễ Khai giảng năm học 2023-2034 tại Trường PTDT bán trú TH&THCS An Thắng (Pác Nặm); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đến chia vui cùng cô, trò Trường Mầm non xã Khang Ninh (Ba Bể); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng dự Lễ khai giảng tại Trường Mầm non Vũ Muộn cùng nhiều đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành khác đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Không khí trang nghiêm tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy trong ngày khai giảng.