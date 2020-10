Lai dắt tàu cá Bình Định bị nạn khi đi tìm 12 thuyền viên mất tích về đất liền

(VTC News) - Trên đường đi tìm 12 thuyền viên mất tích, tàu của ông Toàn bị chết máy phải thả trôi, hiện được lực lượng chức năng ứng cứu và đưa về đất liền an toàn.

(VTC News) - Nước lũ tiếp tục dâng cao khiến xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngập sâu đến gần 3m, chính quyền phải huy động cano đến cứu hộ, cứu trợ hơn 5.000 dân.

(VTC News) - Mực nước lũ dâng cao tiếp tục cô lập xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) khiến hơn 5.000 người thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm.

Anh Nhường ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, gia đình anh mất trắng đàn gà 10.000 con, thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

(VTC News) - Hôm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.