Đã liên lạc được với chủ tàu cá gặp nạn khi đi tìm 12 thuyền viên mất tích

Tối 28/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với tàu cá BĐ 98658 TS của ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1983, trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định). Tàu cá này đang đi tìm 12 thuyền viên mất tích trên tàu BĐ-96388-TS (bị chìm chiều 27/10 do ảnh hưởng của bão số 9) thì gặp sự cố và có nguy cơ chìm do sóng to gió lớn.

Bão số 9 cũng đánh chìm tàu cá BĐ 97469 TS chở 14 thuyền viên tại vị trí 12,1 độ vĩ bắc, 112,8 độ kinh đông, cách phía đông Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 170 hải lý.

Cũng trong ngày 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ các tàu cá gặp nạn.