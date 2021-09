Kỳ khai giảng có một không hai: Học trò ríu rít chào bạn qua Zoom

(VTC News) -

Tiếc nuối, hào hứng, hồi hộp, lo lắng là muôn kiểu cảm xúc của phụ huynh, học sinh trong ngày khai giảng đặc biệt chưa từng có, năm học 2021 - 2022.

Khác với những năm học trước, năm nay học sinh nhiều địa phương không trực tiếp đến trường khai giảng mà theo dõi và tham gia lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình.

Tiếc nuối nhưng an tâm

Có con gái học lớp 1, chị Trần Thu Vân (Thanh Xuân, Hà Nội) tiếc nuối khi lễ khai giảng đầu tiên bậc Tiểu học của con lại diễn ra trước màn hình tivi thay vì nô nức tới trường. Chị tiếc vì con không được sống trong không khí hân hoan của lễ khai giảng, không được cầm những chùm bóng bay hay lá cờ nhỏ để vẫy chào thầy cô khi tiến bước vào sân trường.

Chị cũng có chút buồn vì năm học mới tới mà chưa sắm sửa quần áo, cặp sách mới cho con gái do tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, đi lại khó khăn.

Tuy nhiên, chị Vân vẫn động viên bản thân và con rằng việc khai giảng trực tuyến sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh, đảm bảo sức khỏe cũng như quyền được học tập của các con.

Học sinh ngồi vào bàn học theo dõi lễ khai giảng trực tuyến.

Anh Trương Anh Tuấn (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, nhà anh ở vùng dịch nhưng không phải đi cách ly. Sáng nay, cả gia đình tất bật từ sớm chuẩn bị đầy đủ trang phục, thiết bị, mạng Internet để tạo cho con điều kiện tốt nhất, mong muốn con có thể cảm nhận sự náo nức, không khí của ngày hội trường.

Anh không khỏi tiếc nuối khi con chưa biết được không khí của trường lớp, được trò chuyện với bạn bè, thầy cô... Quả thật, đây sẽ là một ngày khai trường độc nhất vô nhị, không thể nào quên.

Chung nỗi niềm với hầu hết các phụ huynh, chị Trần Phương Dung (Hoàng Mai, Hà Nội) nhận xét, đây là lễ khai giảng quá đặc biệt, đời học sinh của chị và những người khác chưa từng trải qua. Lần đầu cùng con tham gia khai giảng trực tuyến, chị cũng thấy hồi hộp. Nhìn các con mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ dự khai giảng qua tivi và máy tính, cảm xúc của chị dâng trào, mắt ngân ngấn lệ.

Dù có chút tiệc nuối khi các con không được tới trường nhưng chị Dung vẫn cảm thấy an tâm. Các con vẫn có ngày khai trường để bắt đầu năm học mới và vẫn đảm bảo an toàn sức khoẻ. So với việc đến trường trong dịch bệnh, chị Tú ủng hộ cách làm mới này của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.

Mong ngày trở lại trường

Do thời gian nghỉ dịch COVID-19 quá lâu, học sinh nhớ trường lớp, bạn bè nên khi tham gia khai giảng trực tuyến, các em reo hò, ríu rít chào nhau qua màn hình máy tính.

Là học sinh cuối cấp, em Nguyễn Trà My (lớp 12, Trường THPT Trương Định, Hà Nội) hơi buồn vì dịch kéo dài, không được tới trường khai giảng cùng các bạn.

"Cảm xúc của năm học cuối cấp có lẽ dạt dào hơn những năm học trước rất nhiều. Sáng nay cô giáo chủ nhiệm căn dặn 'chúng ta hãy biết trân trọng những giây phút còn bên nhau', cả lớp nhiều bạn đã khóc oà và mong sớm được trở lại trường đi học", nữ sinh chia sẻ.

Nữ sinh cũng tâm sự, có lẽ, mùa khai giảng năm nay sẽ chẳng thể nào phai mờ trong em bởi sự đặc biệt và khó khăn của nó: "Hy vọng rằng chúng em sẽ được dự trọn vẹn lễ bế giảng cuối năm".

Dù khai giảng trực tuyến nhưng các em vẫn tự tay làm cờ tổ quốc để vẫy chào trong buổi lễ.

Em Phạm Đình Minh Quân, học sinh lớp 6A3 Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành cho biết: "Năm nay con vào lớp 6, trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới nên con khá hồi hộp khi chưa được gặp mặt thầy cô, các bạn trực tiếp".

Là mẹ của hai con (lớp 1 và lớp 3), phụ huynh Nguyễn Bích Ngọc (Hải Phòng) tâm sự: "Năm nay, địa phương chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh các khối lớp 1, lớp 6 và lớp 10; các khối lớp còn lại sẽ dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà.

Cậu con trai lên lớp 1 thì vui sướng vô cùng khi được đón khai giảng trực tiếp. Buổi sáng, cu cậu dậy sớm, ríu rít nhắc mẹ đưa tới trường. Còn cô con gái học lớp 3 mặc dù phải ở nhà dự khai giảng qua phần mềm Zoom nhưng cũng tỏ ra tích cực khi tự mặc đồng phục, tết tóc rồi ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính. Được gặp lại bạn bè, hai đứa nhỏ đều mừng rõ và ríu rít cười đùa".

Chị Ngọc cho hay, dù khai giảng dưới hình thức nào, chỉ cần học sinh, phụ huynh và giáo viên có tinh thần lạc quan. Các con đều có chung ước muốn dịch bệnh sớm kết thúc để được tới trường đi học vui vẻ mỗi ngày.