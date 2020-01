Lùm xùm tại dự án Bưng Ông Thoàn 2: Thiên Ân Phát lại cho khách hàng 'leo cây'

Liên quan đến lùm xùm tại dự án Bưng Ông Thoàn 2, ngày 17/1, gần 40 khách hàng mua đất nền tại dự án này lại "đứng ngồi không yên" khi một lần nữa bị Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát) cho... "leo cây".

Cụ thể, theo các khách hàng, thực hiện đúng cam kết của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát tại buổi đối thoại ngày 30/12/2019 là sẽ thanh toán hợp đồng của khách hàng theo 3 đợt (đợt đầu vào ngày 14/1, hai đợt sau trả trước ngày 30/4), ngày 14/1, các khách hàng có mặt tại trụ sở công ty thì bất ngờ nhận được thông báo hoãn lại việc giải quyết và dời sang ngày khác.

Theo đó, thông báo ngày 13/1 của Công ty Thiên Ân Phát cho biết, công ty sẽ dời lại ngày thanh toán hợp đồng từ ngày 14/1 như đã cam kết sang ngày 16/1.

Khách hàng bức xúc tại buổi đối thoại ngày 30/12/2019 với Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát - bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (áo cam).

Lý do dời ngày được doanh nghiệp tai tiếng này đưa ra là do "Thời điểm này ngân hàng đang quyết toán cuối năm nên đơn vị hợp tác chưa xong các thủ tục phát hành chứng từ bảo lãnh để kịp cung cấp cho khách hàng trong ngày 14/1 tới đây. Do đó, để buổi hội nghị lần 2 diễn ra tốt đẹp, tôi xin hoãn lại Hội nghị khách hàng Bưng Ông Thoàn lần 2 ngày 14/1 sang 14h ngày 16/1”.

Đáng nói, ngay sau khi thông báo, Công ty Thiên Ân Phát lập tức đóng cửa công ty. Đến ngày 15/1, công ty này tiếp tục ra thông báo với nội dung không thể thanh toán trước Tết Nguyên đán 2020.

"Thời điểm cuối năm hầu hết các ngân hàng đều siết chặt tín dụng nên việc giải ngân một khoản tiền lớn rất khó khăn. Ngoài ra, một vài tài sản của cá nhân tôi đang bị Toà án xác minh do một vài khách hàng đã khởi kiện tại toà, nên tôi không thể xác lập giao dịch để thu xếp được nguồn tiền.

Với số tiền quá lớn để thanh lý đợt 1, ngân hàng chỉ có thể giải quyết cho tôi sau Tết Nguyên đán 2020. Do đó, tôi chưa thể thực hiện theo đúng cam kết và trả tiền cho khách hàng theo đúng tiến độ", văn bản do bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc ký và đóng dấu gửi tới các khách hàng.

Như vậy, sau nhiều lần hứa suông, Công ty Thiên Ân Phát lại một lần nữa cho khách hàng "leo cây". Không ít khách hàng hiện đang "đứng ngồi không yên" vì lãi ngân hàng quá lớn.

Sau nhiều lần hứa suông, Công ty Thiên Ân Phát lại một lần nữa cho khách hàng "leo cây".

“Chúng tôi thật sự rất bức xúc với thái độ làm việc của Công ty Thiên Ân Phát, hứa rồi hẹn cứ lặp đi lặp lại. Trong cuộc họp đã thống nhất vậy mà cận ngày hẹn thì lại hoãn rồi dời, đến công ty thì đóng cửa, gọi điện thoại cho bà Phúc thì không nghe máy.

Chúng tôi không biết khi nào mới lấy được tiền, tết thì cận kề rồi. Số tiền chúng tôi bỏ ra để mua dự án cũng là tiền vay ngân hàng, cứ thế này khác nào chúng tôi đi vay ngân hàng cho công ty hưởng lời”, anh T., một khách hàng mua dự án bức xúc.

Theo ghi nhận thực tế của PV vào chiều 17/1, trụ sở của Công ty Thiên Ân Phát tại 218 Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn tiếp tục đóng cửa. Nhiều khách hàng lo lắng tìm đến công ty nhưng đành ngậm ngùi ra về vì không gặp được ai.

Trước đó, như VTC News đưa tin, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến đầu 2018, 38 khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc nền đất dự án Bưng Ông Thoàn 2 (phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM) do Công ty Thiên Ân Phát làm chủ đầu tư.

Thời điểm ký kết, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới BĐS Thủ Đức (Thủ Đức Land) do ông Lê Minh Nhựt làm tổng giám đốc thực hiện giao dịch với danh nghĩa “bên làm chứng” ký và đóng dấu, còn “bên nhận cọc” đứng cá nhân chủ sử dụng khu đất chính là bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.

38 khách hàng đã mua tổng cộng 45 nền đất và đóng tiền thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng (hầu hết đã thanh toán được ba đợt). Có người đóng gần 1 tỉ đồng, cá biệt có khách hàng đã nộp hơn 4 tỉ đồng cho bà Phúc. Tổng số tiền những khách hàng này đã đóng tính đến nay lên đến khoảng 54 tỉ đồng.

Cam kết ngày 14/1 sẽ thanh toán đợt 1 tiền hợp đồng cho khách hàng mua dự án Bưng Ông Thoàn 2, thế nhưng khi khách hàng tìm tới thì Công ty Thiên Ân Phát lại "chơi' chiêu "đóng cửa cài then".

Theo thỏa thuận, khách hàng sẽ được giao đất nền sau 8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc. Thế nhưng đến thời điểm thực hiện cam kết, bà Phúc lại không làm theo thỏa thuận.

Ở một diễn biến khác, UBND Quận 9 cho biết, chính quyền chưa phê duyệt dự án nào có tên là Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2. Phòng Quản lý đô thị Quận 9 cũng cho biết một phần khu đất trên thuộc quy hoạch đường Bưng Ông Thoàn lộ giới 30m và phần còn lại thuộc quy hoạch đất nhóm nhà ở xây dựng thấp tầng.