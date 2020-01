Bộ Công Thương: Thịt lợn có thể tăng giá dịp cận Tết

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết trong thời gian sắp tới.

Theo đó, giá thịt lợn có thể tăng vào những ngày cận Tết so với hiện nay nhưng mức tăng không lớn do các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi sẽ đẩy mạnh nguồn cung ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán, đồng thời cũng do nhu cầu tiêu dùng giảm khi giá thịt lợn lên cao.

Giá thịt lợn tăng cao song người dân vẫn chưa có thói quen dùng thịt lợn đông lạnh.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết bán các sản phẩm trong chương trình bình ổn, trong đó có mặt hàng thịt lợn với giá thấp hơn giá thị trường 5%.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đã cam kết không tăng giá thịt lợn trong dịp Tết, thực hiện bán đúng giá theo giá đã đăng ký (Vissan, Nam Hà Nội, Co.op..) bán thịt lợn không lợi nhuận (Big C)… và thực hiện giảm giá tương ứng nếu giá thị trường giảm.

Ngoài ra, vào những ngày cận Tết, các doanh nghiệp cũng có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu với các mặt hàng thiết yếu trong đó có các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm…

Bộ Công Thương cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, chỉ thị của Bộ, nguồn cung hàng hóa được các địa phương chuẩn bị chu đáo cùng với kế hoạch triển khai nhiều chương trình phục vụ Tết, các chương trình xúc tiến thương mại dịp cuối năm của các doanh nghiệp, hàng hóa phục vụ Tết sẽ đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của người dân Việt Nam.

“Thị trường hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường. Người dân ở mọi miền tổ quốc sẽ có đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm để đón Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm”, Bộ Công Thương nhận định.

Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết nhu cầu nhập khẩu thịt lợn trong thời gian tới có chiều hướng tăng mạnh và từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như Ba Lan, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan…

Riêng trong tháng 11/2019, lượng thịt lợn nhập khẩu đạt hơn 15 nghìn tấn với kim ngạch 15,9 triệu USD, tăng 164% về lượng và 113% về kim ngạch. Tính chung trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu đạt hơn 111 nghìn tấn với kim ngạch 124 triệu USD, tăng 108% về lượng và 97% về kim ngạch so với cùng kỳ 2018.

Cơ cấu chủng loại thịt nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là thịt cốt lết, thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương…, từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như Ba Lan, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan…

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng này trong 11 tháng năm 2019 là 1.117 USD/tấn, tương đương 25.950 - 26.000 đồng/kg. Thịt lợn nhập khẩu khi đưa ra thị trường phải chịu nhiều mức thuế, khoảng 33.000 - 35.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, từ tháng 11 đến nay, giá nhập khẩu đã có xu hướng tăng so với thời điểm các tháng trước đó do nhu cầu ngày càng đang tăng mạnh.

Hiện có khoảng 140 doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện nhập khẩu từ các nước, các doanh nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.