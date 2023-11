Kiến nghị bỏ thủ tục xin giấy chuyển viện

Sáng 20/11, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cần bỏ thủ tục xin giấy chuyển viện

Liên quan vấn đề bảo hiểm y tế (BHYT), Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chia sẻ cử tri có ý kiến rất nhiều về việc đi khám bệnh, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện là "rất phiền toái, mất thời gian, mệt mỏi".

Hiện công nghệ thông tin đã tiến bộ, việc liên thông các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh đang được thực hiện. Ông đánh giá hơn 93% dân số Việt Nam đã có BHYT, việc có thêm "barrie đi xin giấy chuyển viện nên được bãi bỏ".

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí.

Đại biểu này đề nghị đẩy mạnh tiến hành trình thông tuyến, thực chất hơn nữa. Đặc biệt, trong lần sửa đổi Luật BHYT sắp tới, cần cho phép người có bảo hiểm y tế muốn khám chữa bệnh ở đâu cũng được phù hợp với tình trạng bệnh tật, chất lượng khám, chữa bệnh, thời gian đi lại, điều kiện chăm sóc...

Về tổng mức thanh toán hay giới hạn chi quỹ BHYT của cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian một năm, theo ông Trí, quy định này đã được điều chỉnh bằng nghị định 75/2023 của Chính phủ. Theo đó, các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT sẽ được thanh toán theo nhu cầu thực tế, cơ sở y tế cung cấp dịch vụ nào, thuốc, hóa chất, vật tư gì sẽ được thanh toán thứ đó.

Ông cho rằng việc ban hành Nghị định 75 đã chấm dứt sự phiền hà trong công tác khám chữa bệnh đã tồn tại nhiều năm qua. Đại biểu này bày tỏ mong muốn tiếp tục giám sát, thúc đẩy để nội dung nghị định triển khai thực chất, không bị biến chất.

Về việc bổ sung các loại thuốc vào danh mục BHYT, ông đề nghị với các bệnh nam khoa đã được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào phân loại bệnh tật quốc tế phải được BHYT thanh toán. Trong lần sửa đổi Luật BHYT, theo ông, cơ quan chức năng nên lưu ý danh mục thuốc được BHYT. Bởi việc điều trị bằng thuốc gì, phác đồ nào do căn cứ tình trạng bệnh tật, mức độ bệnh, kinh nghiệm, tiến bộ y tế học thế giới... nhằm đạt kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.

"Danh mục thuốc, phác đồ nên để cho ngành y cùng cơ sở y tế, Bộ Y tế quyết định sử dụng. Bệnh nhân dùng thuốc, phá đồ nào, nếu đúng, hiệu quả... thì BHYT thanh toán đúng như vậy. Xin đừng có cái danh sách thuốc được BHYT thanh toán nữa", ông Trí đề nghị.

Bệnh viện chậm trả nợ vì vướng thủ tục

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) cho biết giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát do có nhiều ca mắc, việc thực hiện mua sắm theo quy định gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội. Vì vậy, các đơn vị thực hiện "mượn hàng" vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn của các nhà cung cấp, doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, đến nay chưa thanh toán do vướng thủ tục.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng có hướng dẫn thanh toán nợ cho các đơn vị trong việc thực hiện mua, mượn nợ trang thiết bị vật tư y tế, hoá chất sinh phẩm. Đại biểu cho biết tại tỉnh Bình Thuận số tiền nợ hiện nay là hơn 91 tỷ đồng.

Mặc dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 99 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này nhưng đến nay, Chính phủ và Bộ Y tế vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn thi hành.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông.

Đại biểu cho biết cơ sở y tế địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán nợ, do đó "chủ nợ thì mòn mỏi chờ, còn con nợ cũng mòn mỏi chờ hướng dẫn". Ông đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm có hướng giải quyết vấn đề này.

Giơ biển tranh luận sau đó, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) cho biết đây là vấn đề nổi cộm không chỉ của tỉnh Bình Thuận mà còn của đại đa số tỉnh, thành có đại dịch bùng phát. Không chỉ đối với vật tư, thuốc men mà còn cả suất ăn, đồ giặt, oxy, khí nén…

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông đề xuất Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tháo gỡ nhưng theo ông "chỉ như vậy là chưa đủ".

Ông Nguyễn Lân Hiếu nêu rõ Chính phủ chỉ có thể đề ra nguyên tắc, chỉ đạo cho địa phương tự thực hiện rà soát nhưng luôn kèm theo một câu là “thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”. Như vậy, "mọi việc sẽ đứng yên một chỗ".

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu.

Ông nêu thực tế tại bệnh viện nơi mình công tác: "Tồn đọng nợ quá lâu không có cách nào chi trả được, quá năm tài khoá, thậm chí khi đưa ra toà xử và chắc chắn bệnh viện sẽ bị xử thua vì dùng dụng cụ, đồ đạc của người ta". Do đó, bệnh viện phải trả tiền cùng với lãi suất ngân hàng.

Vì vậy, đại biểu Hiếu đề nghị Bộ Y tế cần ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về một số vướng mắc mặt hàng cụ thể, hay sử dụng chống dịch. Các địa phương cần hỗ trợ quyết liệt ngành y tế bằng nghị quyết của HĐND, giải quyết dứt điểm vấn đề tồn tại sau đại dịch để ngành y tế yên tâm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.