Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

Sáng 23/11, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện đang có một khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống phía Nam.

Ngoài ra, sáng cùng ngày, một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển Nam Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 06N-111E. Vùng áp thấp này có xu hướng dịch chuyển chậm về phía Tây và không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cũng theo ông Tuấn, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao, khoảng từ gần sáng 25 đến 27/11, dự báo miền Trung sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian này, Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, vùng tâm mưa có nơi trên 600mm/đợt.

"Theo nhận định của chúng tôi, đợt mưa lớn này ít có khả năng như đợt 13-17/11 (mưa lớn, ngập lụt) nhưng do lượng mưa trên diện rộng, cục bộ có những điểm đặc biệt to nên cần lưu ý lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các đô thị ven sông. Tàu thuyền ven biển và lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng sóng lớn do tác động gió mùa Đông Bắc", ông Anh Tuấn nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 23/11, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trên biển, chiều tối và đêm 23/11, Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4.

Đêm 23/11, vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên trong ngày và đêm 23/11, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà mau đến Kiên Giang và vùng biển phía Nam của vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Video: Dự báo thời tiết ngày 23/11.