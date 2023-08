Khói vàng mã mù mịt khắp phố phường Hà Nội trong ngày Rằm tháng 7

"Do không gian trong nhà chật, tôi tranh thủ mang ra ngoài đường đốt. Thời gian gần đây, nghi lễ đốt vàng mã được nhà chùa khuyên nên thay đổi, thế nên gia đình tôi cũng chỉ đốt một ít để mong muốn gia đình cầu bình an, may mắn", anh Lê Mạnh Hiếu (phố Hàng Buồm) chia sẻ.