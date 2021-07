Khởi tố vụ án tài xế mắc COVID-19 khai báo gian dối khi đến An Giang

(VTC News) -

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, phát hiện ngày 3/7 tại Bệnh viên Đa khoa Trung tâm An Giang.

Theo đó, khoảng 10h ngày 3/7, Nguyễn Văn Móm (34 tuổi, cư trú thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) lái xe tải khởi hành từ chợ Bình Điền (TP.HCM) mục đích đến giao hàng tại Khu công nghiệp Bình Long (Châu Phú, An Giang).

Nguyễn Văn Móm (mặc áo màu đỏ) lấy mẫu text nhanh tại Bệnh viện ĐKTT An Giang.

Trên đuờng đi, Móm ghé giao và nhận hàng tại huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang); TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) và huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ).

Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, khi đi qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống, TP Long Xuyên, An Giang, Móm khai lịch trình đến từ TP Cần Thơ.

Sau đó, Móm đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang test nhanh COVID-19 nhưng không chờ nhận kết quả mà tiếp tục lái xe đi giao hàng tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú.

Khi có kết quả test nhanh cho thấy tài xế Móm dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng y tế huyện Châu Phú đã chở Móm quay lại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm PCR, kết quả dương tính. Móm được đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành điều trị.

Qua xác minh, anh T.V.B.E. (ngụ huyện Châu Phú) đã làm việc với Móm nhiều lần trong quá trình vận chuyển hàng từ xe ô tô của Móm đến khu công nghiệp Bình Long. Ngày 4/7, người này cũng dương tính với SARS-CoV-2.

UBND huyện Châu Phú quyết định thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 trên phạm vi toàn Khu Công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h, ngày 8/7 cho đến khi có thông báo mới.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.