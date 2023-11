Khởi tố thanh niên bốc đầu xe máy để quay clip đăng Facebook

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang ngày 1/11, Công an huyện Lục Ngạn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lăng Thanh Tuấn (SN 2006, trú tại xã Phong Vân, Lục Ngạn) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 30/10, trang Facebook Lục Ngạn 24h đăng bài viết “Bốc đầu lại còn vắt chân” kèm theo hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô trên đường có hành vi "bốc đầu" xe, đi bằng một bánh. Công an huyện Lục Ngạn đã khẩn trương xác minh, phát hiện người điều khiển xe là Lăng Thanh Tuấn.

Hình ảnh 2 thanh niên trên xe máy bốc đầu tại địa phận thôn Khuôn Phải, xã Tân Sơn. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, vào ngày 30/10, thanh niên này lái xe máy chở theo H.V.C. (sinh năm 2008). Khi tới địa phận thôn Khuôn Phải, xã Tân Sơn trên Quốc lộ 279, Tuấn bốc đầu xe, nhờ bạn quay lại đăng lên mạng xã hội.

Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo, mọi hành vi điều khiển xe mô tô đi bằng một bánh sau hoặc lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm mất an ninh trật tự đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.