Khởi tố, tạm giam người đàn ông tuyên truyền chống Nhà nước

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc (38 tuổi, quê quán tỉnh Long An; ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cán bộ an ninh đọc các quyết định khởi tố đối với Dương Tuấn Ngọc. (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Cơ quan chức năng cũng tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam Dương Tuấn Ngọc khi người này đang tạm trú ở thôn Hoàn Kiếm 3 (xã Nam Hà, huyện Lâm Hà).

Theo Công an Lâm Đồng, Dương Tuấn Ngọc đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên mạng xã hội Facebook, Youtube với nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan ANĐT xét thấy hành vi phạm tội của Ngọc rất nguy hiểm, xảy ra trong thời gian dài, cần thiết phải xử lý hình sự để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

