Khởi tố tài xế lái container chặn ngang cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

(VTC News) -

Video: Tài xế lái container chắn ngang cao tốc (Nguồn: Cảnh sát Giao thông)

Ngày 25/11, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn (44 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11h ngày 5/11, tại Km04 cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (địa phận Đà Nẵng), tổ công tác của Đội 5 (Cục Cảnh sát Giao thông) làm nhiệm vụ thì phát hiện ô tô đầu kéo BKS 85C-031.04 kéo rơ moóc BKS 85R-000.78 do Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn chạy, vi phạm chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tổ tuần tra thông báo hành vi vi phạm, cho xem hình ảnh xác thực, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính nhưng Tuấn không đồng ý, không chịu ký biên bản.

Chưa dừng lại, khi tổ Cảnh sát Giao thông di chuyển vào vị trí nghỉ tại Trung tâm Điều hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thì Tuấn liền đưa xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc ra chặn ngang đường tại khu vực Trạm thu phí Túy Loan gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Cơ quan công an khởi tố tài xế Tuấn.

Trước hành vi ngang ngược và vi phạm trật tự an toàn giao thông của Tuấn, tổ Cảnh sát Giao thông thông báo cho lực lượng Công an xã Hòa Tiến và Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phối hợp xử lý, yêu cầu tài xế lái xe vào sát lề đường.

Phải 30 phút sau, được lực lượng công an kiên trì thuyết phục, Tuấn mới chịu đưa xe vào lề đường.