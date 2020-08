Khởi tố người đàn ông vi phạm giao thông còn cố tình lao xe vào CSGT

Chiều 11/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Voòng Sáng Cấu (SN 1974, trú tại thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh) về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo công an, khoảng 14h45 ngày 7/8, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đoạn đường thuộc phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà (Quảng Ninh), Tổ công tác của Công an huyện Đầm Hà phát hiện Voòng Sáng Cấu đi xe máy từ hướng Bưu điện Đầm Hà đi chợ Đầm Hà, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Cấu không chấp hành mà lao thẳng xe làm Trung uý Bùi Văn Nam, cán bộ Đội CSGT - Trật tự ngã văng xuống mặt đường. Sau đó, Cấu tiếp tục chạy xe về hướng quốc lộ 18A.

Voòng Sáng Cấu không chấp hành hiệu lệnh còn cố tình lao xe vào tổ công tác nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng.

Trung úy Nam được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà cấp cứu và được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm vùng mặt và cánh tay phải.

Qua điều tra truy vết biển số xe 14N1-131.51, lực lượng chức năng xác định Voòng Sáng Cấu lái chiếc xe nhãn hiệu Airblade, màu xanh đen gây ra vụ việc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà vận động Cấu ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Voòng Sáng Cấu khai nhận, sau khi uống rượu với bạn bè, Cấu đi xe máy về chợ Đầm Hà. Khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, do không đội mũ bảo hiểm và uống rượu bia nên Cấu không chấp hành hiệu lệnh, cố tình lao xe vào tổ công tác nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đang hoàn hiện hồ sơ để xử lý vụ việc nêu trên.