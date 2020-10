Khởi tố kẻ chiếm đoạt 100 triệu của vợ nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 26/10, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Phúc là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông - vợ của anh Trần Văn Lộc, công nhân Thủy điện Rào Trăng 3).

Đại tá Vũ cho biết, theo lời khai của Nguyễn Văn Phúc thì ngoài chị Thảo, hắn đã thực hiện chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên cả nước. Hiện tại, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Hải)

Như VTC News đưa tin, khi biết thông tin về việc chồng chị Thảo mất trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị tổng cộng 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, trưa 20/10, có một số điện thoại lạ gọi vào số máy của chị Thảo. Ngoài động viên, chia sẻ, người này còn xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản của chị Thảo, sau đó gửi một tin nhắn, gắn thêm một đường link đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân vào đường link đó. Sau cuộc nói chuyện đó thì tài khoản của chị bị trừ mất 100 triệu đồng.

Sau khi được tư vấn, chị Thảo đã tạm thời khóa tài khoản cá nhân, đồng thời cùng gia đình trình báo cơ quan công an. Toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị Thảo đang được phong tỏa để tránh kẻ xấu chiếm đoạt.

Ngày 24/10, sau khi xác định được nghi phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phúc. Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hắn ở Quảng Nam và thu giữ 9 điện thoại di động, 6 SIM điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...