Khởi tố chủ xe khách ở Quảng Ninh sử dụng giấy chứng nhận đăng kiểm giả

Chiều 25/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Quảng (SN 1982, trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) là chủ ô tô BKS 88B-004.65 về tội “Làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Bị can Phạm Văn Quảng.

Trước đó, lúc 6h30, ngày 21/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 18, thuộc địa phận huyện Hải Hà (Quảng Ninh), tổ công tác Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an Quảng Ninh) nhận được tin báo có ô tô khách BKS 88B-004.65 chở công nhân đến khu công nghiệp Texhong Hải Hà, sử dụng giấy tờ không do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, nghi giấy tờ giả.

Đến 7h20 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác phát hiện ô tô BKS 88B-004.65 đang dừng tại đường nội bộ trong Khu công nghiệp Texhong Hải Hà.

Tổ công tác kiểm tra ô tô trên, lái xe là ông Phạm Văn Vinh (SN 1970, trú xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Ông Vinh cho biết, mình lái xe thuê cho chủ xe là ông Phạm Văn Quảng (trú thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên), đồng thời xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, trong đó có 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số KD 7801987 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái - 1403D cấp cho ô tô BKS 88B-004.65 có hiệu lực đến hết 16/5/2023.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên và tem nộp phí sử dụng đường bộ số 1980035 có dấu hiệu không bình thường, nghi ngờ không phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tổ công tác đã tra cứu thông tin nhanh, căn cứ kết quả tra cứu thông tin, thông số kỹ thuật của phương tiện trên cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đối chiếu với thực tế giấy tờ, phương tiện đang kiểm soát, đơn vị đã phân công cán bộ liên hệ, phối hợp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái - 1403D để xác minh.

Kết quả giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số KD 7801987 cấp cho ô tô BKS 88B-004.65 có hiệu lực đến hết 16/5/2023 không do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái - 1403D cấp; Giấy chứng nhận kiểm định số KD 7801987 nền màu xanh có tích vào ô kinh doanh vận tải là không đúng với quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.

Tổ công tác Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao toàn bộ bàn giao hồ sơ, tài liệu, người và phương tiện liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà điều tra, xử lý.

Minh Khang