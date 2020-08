Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán nướng Hiền Thiện ép khách hàng quỳ xin lỗi

Tối 19/8, trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) về tội làm nhục người khác.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi triệu tập làm rõ tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua tìm hiểu, Thiện trước đây là lao động tự do, mở quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh được hơn 10 năm. Công an TP Bắc Ninh cũng cho biết Thiện chưa có tiền án, tiền sự.

Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết thêm, đơn vị đang lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Nguyễn Song Hà có văn bản hoả tốc giao Công an TP Bắc Ninh phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cũng giao Văn phòng HĐND-UBND tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn từ 19/8.

Trước đó, nhiều group lớn trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip cô gái khóc lóc khi bị ép quỳ gối, tại một quán ăn. Sự việc xảy ra khiến nhiều người bức xúc trước cách xử lý côn đồ của chủ nhà hàng.

Theo phản ánh, sự việc trên xảy ra tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ tại số 42, Đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Thông tin ban đầu, cô gái sinh năm 1993 (trú tại TP Bắc Ninh) và bạn đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Sau khi gọi món lòng non thì phát hiện bên trong có giun sán nên 2 người này không ăn. Nghi quán ăn sử dụng nguồn nguyên liệu bẩn, cô gái đã đăng tải thông tin này lên Facebook cá nhân và nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Nguyễn Văn Thiện cho rằng cô gái này thông tin không đúng sự thật, phá chuyện làm ăn của quán nên truy tìm chủ nhân bài viết. Không những vậy, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện còn cho nhiều người khác truy tìm bằng được cô gái trên.

Sau khi tìm được, người đàn ông này đã đưa cô gái về quán ăn để đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi, yêu cầu xóa bài viết trước đó và viết bài đính chính. Nhóm người này còn quay livestream cảnh dọa nạt cô gái.

Trước thái độ hung hãn và bị đàn em của chủ quán vây quanh, chủ nhân bài viết không dám đứng dậy. Cô gái liên tục khóc lóc, van xin nhưng nhóm người này vẫn không buông tha.

Thiện ngồi trên ghế liên lục có những lời nói hăm doạ và văng tục như: "Trừ khi về quê chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất tao cũng móc mày lên" và "Tao mở quán ăn này 10 năm rồi chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…”.

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người bức xúc trước cách xử lý côn đồ của chủ quán nướng. Nhiều người đề nghị tẩy chay cách làm việc thiếu văn minh của quán nướng này và cho rằng việc tự ý bắt người, xúc phạm nhân phẩm người khác là hành động vi phạm pháp luật.