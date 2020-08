Chủ quán bắt khách quỳ vì 'bóc phốt' đồ ăn có sán: TP Bắc Ninh yêu cầu xử nghiêm

Liên quan đến sự việc một cô gái khóc lóc khi bị nhóm người của nhà hàng bắt quỳ, xin lỗi do đăng tải thông tin không tốt về quán trên Facebook, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Nguyễn Song Hà đã ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố điều tra làm rõ vụ việc trên. Lãnh đạo TP Bắc Ninh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại hình ảnh chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện ở địa chỉ 42, Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi đe dọa, gây sức ép bắt một cô gái quỳ và xin lỗi việc người này đã nói xấu về đồ ăn của quán.

Trả lời VTC News, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh cho biết, khoảng hơn 8h ngày 19/8 sau khi phát hiện có thông tin sự việc chủ quán nướng bắt giữ khách hàng quỳ gối xin lỗi rồi chửi bới thậm tệ trên địa bàn đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận,

Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã chỉ đạo lực lượng chức năng triệu tập chủ quán nhắng nướng Thiện Hiền là Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1973 (khu 7, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và những người liên quan đến làm việc để điều tra làm rõ về hành vi ép một cô gái quỳ và xin lỗi việc người này đã nói xấu về đồ ăn của quán.

Quán nướng nơi xảy ra sự việc tại đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Tuy nhiên, đến thời điển này lực lượng chức năng công an TP Bắc Ninh vẫn chưa tiếp nhận được đơn trình báo của người bị hại, điều này cũng gây khó khăn cho công tác điều tra vụ việc.

“Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Bắc Ninh) triệu tập vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973) và bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1978) ở khu 7, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh là chủ quán Hiền Thiện cùng các nhân chứng lên cơ quan công an thành phố để tập trung điều tra làm rõ sự việc, nếu có dấu hiệu phạm tội hình sự sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”. Đại tá Nguyễn Hồng Vị cho biết thêm.

Công an TP Bắc Ninh đang lấy lời khai của chủ quán chửi bới, bắt khách quỳ gối xin lỗi.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn mạnh Hùng, đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tôi phạm về trật tự xã hội (Công an Tp.Bắc Ninh) cho biết, hiện tại lực lượng chức năng đang tìm cách liên hệ với người phụ nữ bị chủ nhà hàng Hiền Thiện bắt quỳ xin lỗi. Nhưng do người phụ nữ đang lo sợ, hoang mang chưa đến trình báo sự việc với công an thành phố, nên chúng tôi chưa thể xác minh cụ thể sự việc.

Clip: Chủ quán bắt khách hàng quỳ xin lỗi vì tố đồ ăn có sán