Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ công an ở Bắc Ninh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định tước quân tịch đối với Trung tá Vũ Quang Dương, Phó trưởng đồn Công an Khu công nghiệp Vsip, Công an TP Từ Sơn.

Đồng thời, Công an TP Từ Sơn cũng ra lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Quang Dương để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vũ Quang Dương bị tước quân tịch, bắt giữ để điều tra tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh cắt từ clip).

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Vũ Quang Dương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đem đi tín chấp, hòng chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.

Vụ việc đang được Công an TP Từ Sơn điều tra mở rộng vụ án.

Văn Chương