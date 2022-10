Cựu cán bộ công an lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Ngọc Hải (SN 1982, quê Ninh Bình, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ năm 2015- 2017, Hải làm việc tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Trong thời gian này, Hải không có chức năng, không có khả năng xin học, xin cho người khác vào làm việc trong ngành công an hoặc xin chuyển đổi công tác nhưng bị can đã thông tin gian dối, "nổ" là có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác.

Tháng 6/2015, Hải gặp anh N.T.P. (ở huyện Đông Anh, Hà Nội), tự giới thiệu công tác tại Phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội. Lúc nói chuyện, Hải khoe mình có nhiều mối quan hệ để xin học ở các trường công an.

Có con trai muốn vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, ông P. đặt vấn đề và được Hải đồng ý với chi phí 700 triệu đồng. Đầu tháng 11/2015, sau khi nhận tiền từ bị hại, Hải không thực hiện cam kết mà bỏ trốn.

Hải đã thông tin gian dối có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong lực lượng Công an, hoặc xin chuyển đổi công tác cho những người có nhu cầu.

Sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện lời hứa mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị hại truy hỏi và đòi tiền, Hải mới trả lại hơn 600 triệu đồng cho hai người rồi bỏ trốn.

Một bị hại khác là anh Tạ Quang P. (công tác tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ). Khoảng tháng 7/2015, anh P. quen Hải và được Hải tiết lộ thời điểm tháng 10/2015, sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ thành bộ Hà Nội. Do đó sẽ có thay đổi sắp xếp về nhân sự nên Hải sẽ xin chuyển công tác cho anh P. từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ về Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Đổi lại, anh P. phải chi phí 650 triệu đồng.

Tin tưởng Hải, anh P. đã hai lần chuyển cho Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Nhưng quá thời hạn cam kết, Hải không xin chuyển việc được cho anh P. như đã hứa nên anh P. đòi lại tiền. Đến nay, Hải mới trả cho anh P. 430 triệu đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 nạn nhân trên, bằng thủ đoạn tương tự, Hải còn lừa đảo nhiều người khác. Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền Hải đã chiếm đoạt của nhiều bị hại là hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này, Hải mới khắc phục một phần nhỏ. Hiện Hải còn chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Hải bỏ trốn. Đến ngày 15/10/2021, bị can bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra còn tách hồ sơ để điều tra việc Đặng Ngọc Hải bị tố nhận 150 triệu đồng khi lừa giúp một bị can ở Yên Bái được tại ngoại.