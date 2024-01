Khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người cướp của ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 15/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản.

Tâm là hung thủ sát hại chị N.T.H.C. (SN 1993, nhân viên quán cà phê) để cướp xe máy SH mode và 2 triệu đồng vào hôm 6/1.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, gây án một mình, động cơ là cướp tài sản, nếu nạn nhân chống cự thì sẽ sát hại.

Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Như VTC News đưa tin, khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.C. (SN 1993, nhân viên quán cà phê) trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó.

Sau khi tiếp nhận thông tin có vụ giết người cướp của trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) đến hiện trường để truy xét.

Ban chỉ huy Phòng PC02 đã trực tiếp cùng các điều tra viên kỳ cựu, có kinh nghiệm tới hiện trường.

Truy xét, khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng đều bất lợi cho cơ quan điều tra vì chỉ có 1 nhân chứng nhưng không trực tiếp chứng kiến hung thủ gây án mà chỉ nghe tiếng xe máy rời khỏi quán cà phê. Bên cạnh đó, xung quanh hiện trường không có quán xá hay camera an ninh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định, khoanh vùng, và sau 7 giờ, nhận định Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM là nghi phạm gây án.

Đến hơn 22h ngày 6/1, công an xác định Tâm đang lẩn trốn tại ấp 7, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi phát hiện công an, kẻ này đã bỏ lại xe máy, trốn vào rừng trước.

Công an TP.HCM huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ mà chủ công là PC02, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Long An, chính quyền và nhân dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bao vây khu vực.

Đến 10h40 sáng 9/1, cơ quan chức năng đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng ở ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An.