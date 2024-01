Quả dừa bị đập vỡ - manh mối truy bắt nghi phạm giết người trong khu rừng 50ha

10h40 sáng 9/1, cơ quan chức năng đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng ở ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An. Nguyễn Thanh Tâm là nghi phạm sát hại chị N.T.H.C. (SN 1993) 3 ngày trước.

Hành trình 3 ngày truy bắt nghi phạm giết người ở Long An.

Quả dừa bị đập vỡ

Để truy bắt Tâm, 3 ngày qua, hơn 1.000 chiến sỹ công an toả đi khắp các hướng, truy tìm, rồi dần siết chặt vòng vây quanh khu rừng rộng gần 50ha, cây cối um tùm, đầy ong và rắn rết.

“Vì rừng quá rộng, lúc chưa bắt được nghi phạm, lãnh đạo phòng đã yêu cầu lập ngay chốt bao vây quanh khu rừng. Chúng tôi đã lập 40 chốt gồm cảnh sát hình sự, Công an huyện Hóc Môn, Công an tỉnh Long An, bao vây chặt, nên chắc chắn hung thủ không thể trốn ra ngoài”, Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM chia sẻ.

Bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng tại Long An sau 3 ngày vây ráp. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trung tá Thắng nói thêm, sau 2 ngày truy bắt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải đánh dấu, rà soát từng dấu vết cụ thể để xác định nghi phạm còn ở trong rừng hay không. Qua phân tích và đánh giá, lực lượng xác định nghi phạm vẫn đang lẩn trốn trong cánh rừng nên tiếp tục bao vây.

Ngoài các dấu chân nghi phạm để lại, manh mối đặc biệt để lực lượng chức năng xác định chắc chắn hắn còn lẩn trốn trong rừng là quả dừa bị đập vỡ.

“Nghi phạm dùng tay đập quả dừa ra để lấy nước uống vì không có dao để chặt. Bởi vậy, chúng tôi có niềm tin vững chắc là Tâm đang ở khu rừng này nên phải nhanh chóng tấn công, truy lùng”, Trung tá Đới Ngọc Thắng nhớ lại.

Tuy nhiên, do rừng rậm rạp, sức người không hiệu quả, đơn vị đã huy động 5 xe múc bánh xích để tạo lối đi cho trinh sát rà soát khu vực.

Tới sáng 9/1, trên trời có flycam, bên dưới có người dân và lực lượng chức năng bao vây, thấy xe cơ giới và trinh sát đi vào, Tâm chạy khỏi chỗ ẩn nấp thì bị bắt giữ.

"Tâm nằm dưới mương nước, che cỏ khô lên người, hở mặt để thở. Hắn sợ bị xe cán trúng người, vùng chạy, thì bị bắt”, Trung tá Thắng kể và cho biết cơ quan điều tra đã thu toàn bộ tang vật vụ án.

Kế hoạch của kẻ sát nhân

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, trước khi gây án, Tâm đã tìm hiểu địa bàn và lên kế hoạch rất chi tiết. Hắn giấu 1 bộ quần áo khác ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Tâm đã đến tiệm tóc tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn định cướp tài sản nhưng tiệm cắt tóc này đông người, không thấy có nhiều tài sản nên trưa 6/1, hắn đổi ý, đi cướp tại quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Thời điểm này chỉ có chị N.T.H.C. (SN 1993) trong quán.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Tâm vờ nói chuyện để đánh lạc hướng chị C. Sau khi chị C quay lưng, Tâm đâm nạn nhân trọng thương. Nạn nhân hô hoán tìm cách bỏ chạy thì Tâm tàn ác, xuống tay chém chị C. 40 nhát. Sau đó, hắn lấy xe SH mode, 2 triệu đồng, rồi nổ máy rời đi.

Sau khi gây án, cướp được tài sản, Tâm quay về chỗ giấu quần áo, thay đồ rồi di chuyển về Long An.

Hắn không đi đường lớn, cũng không dám vào nhà dân vì sợ bị phát hiện. Đi được một đoạn, Tâm quyết định vứt xe lại và đi bộ qua khu vực rậm rạp cây cối hòng tránh để lại dấu vết.

"Tâm gây án một mình, động cơ gây án của là cướp tài sản, nếu nạn nhân chống cự thì sẽ sát hại luôn, chứ không có động cơ nào khác", Trưởng phòng PC02 cho biết.

Sau khi tiếp nhận thông tin có vụ giết người cướp của trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đến hiện trường để truy xét.

Nguyễn Thanh Tâm (đội mũ đỏ) dừng xe mua nước tại cửa hàng trên địa bà xã Lương Hoà, huyện Bến Cầu, tỉnh Long An.

Ban chỉ huy Phòng PC02 đã trực tiếp cùng các điều tra viên kỳ cựu, có kinh nghiệm tới hiện trường.

Truy xét, khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng đều bất lợi cho cơ quan điều tra vì chỉ có 1 nhân chứng nhưng không trực tiếp chứng kiến hung thủ gây án mà chỉ nghe tiếng xe máy rời khỏi quán cà phê. Bên cạnh đó, xung quanh hiện trường không có quán xá hay camera an ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định, khoanh vùng, rà soát. Sau 7 giờ, công an xác định Nguyễn Thanh Tâm là nghi phạm gây án.

Đến hơn 22h ngày 6/1, công an xác định Nguyễn Thanh Tâm đang lấn trốn tại ấp 7, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và khoanh vùng truy bắt. Khi phát hiện công an, Nguyễn Thanh Tâm đã bỏ lại xe máy rồi trốn vào rừng trước khi bị bắt vào sáng 9/1.

Giữ bình yên cho nhân dân

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng PC02, quá trình truy bắt nghi phạm, sự phối hợp của công an và các đơn vị rất nhịp nhàng và hiệu quả, đặc biệt về quần chúng nhân dân.

“Anh em chúng tôi chốt ở đó, người dân cho trái ổi, cho ly cà phê, gói mì, đốt lửa sưởi ban đêm cho lực lượng truy bắt. Hình ảnh đó rất xúc động, nhất là khi chúng tôi dẫn giải nghi phạm ra ngoài thì hàng trăm người dân hò reo vỗ tay. Đã 3 ngày nay, người dân không dám vào làm rừng, họ ở nhà đóng cửa, sợ đối tượng gây án. Người dân vui khiến chúng tôi ấm lòng và cảm thấy rất vui vì đã ngăn chặn cái ác, giữ bình yên cho nhân dân”, Trung tá Hưng nói.

Khi biết tin đã bắt giữ được nghi phạm giết người, cướp của, nhiều người dân cũng vui mừng, phấn khởi. Chị Lê Thị Thúy Kiều (42 tuổi, ấp 7, xã Lương Hòa) cho biết, 2 hôm nay, gia đình chị lo sợ, không ai dám ra đường, ra đồng, vì lo gặp phải hung thủ giết người, cướp của dã man.

"Nghe tin bắt được ai ai cũng mừng, từ trước đến giờ mới xảy ra sự việc thế này, giờ thì người dân an tâm buôn bán", chị Kiều nói.

Khu rừng Nguyễn Thanh Tâm lẩn trốn. (Ảnh Công an cung cấp)

Các chiến sĩ vào rừng để truy tìm hung thủ. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Đồng hành với lực lượng Công an, những ngày qua Hội Phụ nữ, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã Lương Hòa tích cực vận động hỗ trợ, nấu cơm, mua bánh mì, nước để tiếp sức cho các chiến sĩ Công an truy tìm bắt kẻ giết người cướp của.

Ông Nguyễn Đức Ân, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lương Hòa cho hay, mấy ngày qua, các chiến sĩ vất vả thức xuyên đêm để truy tìm hung thủ, vì thế nhân dân đồng hành hỗ trợ tạo mọi điều kiện để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

"Khi nhận được thông tin bắt được hung thủ, chúng tôi rất phấn khởi, an tâm. Thay mặt người dân địa phương, chúng tôi cám ơn tất cả các cơ quan chức năng TP.HCM và Long An đã bắt được nghi phạm”, ông Ân nói.