Khởi My làm gì trong 6 năm rời showbiz?

Tháng 11/2017, Khởi My và Kelvin Khánh tổ chức cưới, chỉ có người thân và khoảng 20 đồng nghiệp, bạn bè đến chung vui. Sau khi về chung một nhà, Khởi My vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, trong khi Kelvin Khánh tạm dừng hoạt động ca hát. Kelvin Khánh từng bộc bạch: "Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, đó là lý do 2 đứa quyết định giữ lại cho riêng mình thay vì chia sẻ trên mặt báo. Chưa kể giới showbiz rất khắc nghiệt, tôi cũng không quen để mọi người bàn tán về chuyện tình cảm của mình"