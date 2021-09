Khởi My trở lại tuổi thơ ngọt ngào trên sân khấu 'Không Độ Chill & Cool'

(VTC News) -

Giọng ca Là con gái thật tuyệt là Idol của hàng triệu Gen Z sau một thời gian dài vắng bóng bất ngờ trở lại sân khấu đặc biệt của Không Độ trong lúc giãn cách hứa hẹn sẽ đem lại những tiếng cười sảng khoái để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cho khán giả trẻ trong những ngày này.

Tập 2 của show âm nhạc thực tế thời giãn cách “Không Độ Chill & Cool” tiếp tục đến với Netizen, khách mời của tập này là ca sĩ Khởi My, một Idol cá tính và lém lỉnh của hàng triệu iGen và “thánh mưa” ca sĩ Trung Quân Idol. 2 vị khách mời vô cùng đặc biệt này đã đem đến cho người xem về một thời thương nhớ mênh mang với những ký ức thời thơ ấu ngọt ngào để xóa tan căng thẳng, mệt mỏi trong những ngày ở nhà giãn cách.

Với Gen Z, có lẽ không có một thần tượng nào “Chill & Cool” hơn Khởi My. Giọng ca của loạt hit đình đám nuôi dưỡng tâm hồn thế người trẻ hiện nay như Vì sao, Khóc đêm, Là con gái thật tuyệt… sau nhiều năm vắng bóng bất ngờ trở lại trên sân khấu đặc biệt của “Không Độ Chill & Cool” với cách thức không thể đặc biệt hơn! Chơi đồ hàng.

Ca sĩ Khởi My, Idol của hàng triệu Gen Z bất ngờ trở lại trong chương trình “Không Độ Chill & Cool”.

Món quà không thể thiếu đầu tiên trong những ngày này là một chiếc ly được thiết kế riêng biệt của Không Độ cùng chai Trà Xanh để nữ ca sĩ giải tỏa tỏa căng thẳng, mệt mỏi khi ở nhà giãn cách với hương vị mát lành của Trà Xanh Không Độ. Một chú gấu bông dễ thương với chiếc váy màu hồng, “tone sur tone” với chính màu áo của giọng ca Là con gái thật tuyệt.

Cuộc “Chơi đồ hàng” bắt đầu bằng thùng quà đầy ắp kỷ niệm của “Không Độ Chill & Cool”.

Chú gấu bông trắng hồng đưa nữ ca sĩ trở về với kỷ niệm thời mới đi hát được fan thường xuyên tặng gấu bông, bắt đầu từ những chú gấu nhỏ xíu cho tới khi Khởi My ra hit Trải qua thì bất ngờ được tặng gấu bông to hơn cả người.

Nữ ca sĩ tiết lộ khi thấy người lớn tặng gấu bông, một em bé nhỏ xíu đang ôm “gấu ghiền” cũng lên sân khấu tặng cô một chú “gấu ghiền” đã cũ, nhìn rõ đường may và cả hơi em bé khiến người xem có dịp được trở về một thời tuổi thơ ngọt ngào với chú gấu bông đáng yêu của mỗi người.

Món quà tiếp theo là một chiếc ly sứ in hình Khởi My khiến giọng ca Nhớ Không Anh nhớ lại kỷ niệm lúc mới đi diễn, hình ảnh của mình được khán giả yêu thương in trên ly, trên sách, trên nhãn vở, cặp táp,… đúng “bộ nhận diện” là một Idol trong lòng hàng triệu Gen Z.

“Nà na ná na ná… Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng. Dường như bên nhau quên giận hờn”.

Bất ngờ và đáng yêu nhất không chỉ riêng với Khởi My mà còn với mọi khán giả trẻ đó là những lọ thổi bong bóng xà bông bán ở mọi tiệm tạp hóa. Kỷ niệm cứ lần lượt ùa về trên từng món quà của “Không Độ Chill & Cool” gửi đến nữ ca sĩ khách mời và người xem.

Trung Quân Idol được tặng chiếc ô làm gợi nhớ tới hàng loạt hit về mưa khiến anh được tặng biệt danh “Thánh mưa”.

Đúng với confession “Chuyến đi thanh xuân”, trong lúc Khởi My say sưa thổi bong bóng xà bông thì ca sĩ Trung Quân cũng nhận được các món quà ý nghĩa là chiếc ly in hình kỷ niệm của hit Dấu mưa, một tấm hình kỷ niệm với bộ đồ si trên người khi lọt vào top 40 Vietnam Idol. Món quà đặc biệt nhất của nam ca sĩ là chiếc dù trắng gợi lại giai điệu của hit Những ngày mưa cô đơn. Quả thực, trong những ngày ở nhà căng thẳng, mệt mỏi thì những giai điệu về mưa nhẹ nhàng sâu lắng cũng sẽ làm tâm hồn mỗi chúng ta nhẹ nhàng trở lại hơn.

Khán giả trẻ có dịp xem lại tấm hình giữa Khởi My và Kelvin Khánh với bộ tóc “huyền thoại” mà mọi bạn trẻ đều yêu thích.

Với Khởi My, món quà ý nghĩa nhất phải là tấm hình kỷ niệm với Kelvin Khánh từ thời Yeah1 Cowntdown, 2Idol với kiểu tóc “huyền thoại” một thời của mỗi Gen Z, áo sơ mi trắng đeo dây chuyền bự trên cổ. Tấm hình khiến nữ ca sĩ nhớ lại thời được fan hâm mộ “đẩy thuyền” để cặp cùng Kelvin Khánh khiến cô nàng “xỉu up xỉu down” khiến người xem bật cười đầy thương nhớ.

Host Thanh Duy dễ dàng “ăn cú lừa” từ cô em gái lém lỉnh.

Có sở thích “bán tạp hóa” từ khi mới lên 3 nên Khởi My “chơi đồ hàng” trên màn ảnh “Không Độ Chill & Cool” khiến khán giả cười nghiêng ngả, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi khi những đồ vật, kỷ niệm yêu dấu cứ ùa về trước mắt. Tuy nhiên, Khởi My vẫn luôn là Khởi My khi thể hiện bản tính “lém lỉnh” có 1-0-2 khiến host Thanh Duy “ăn quả lừa” ngọt lịm khi “hồn nhiên” kiên quyết trả lời không phải khách mời của show nhạc “Không Độ Chill & Cool” bởi “còn bận ở nhà trồng rau, tưới cây cùng chồng” và còn tiết lộ cho người xem “bí quyết” để biến “giả thành thật, thật thành giả” với Thanh Duy khiến người xem cười ngất.

Hàng triệu khán giả trẻ sẽ tiếp tục được gặp lại Khởi My sau nhiều năm vắng bóng trong những ngày giãn cách trên chương trình “Không Độ Chill & Cool” vào tuần tới.

Phần 2 của Tập 2 show nhạc thực tế “Không Độ Chill & Cool” với khách mời là ca sĩ Khởi My và Trung Quân Idol sẽ tiếp tục đến với khán giả vào 20h thứ 7, ngày 25/9 hứa hẹn sẽ đem đến cho hàng triệu Netizen những trận cười nghiêng ngả, những màn troll chưa từng có mà cô nàng lém lỉnh Khởi My và Trung Quân Idol dành cho Thanh Duy cùng những bản hit triệu view một thời gắn liền với tuổi thanh xuân của Gen Z để mọi người cùng giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trong lúc giãn cách hiện nay.

Phần tiếp theo của Show âm nhạc thực tế ‘Không Độ Chill & Cool sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 25/9/2021 trên kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQx1hNRKd9P-Frip6qsXPiQ