(VTC News) -

Từ lâu khoai lang được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khoẻ. Khoai lang rẻ tiền nhưng mang lại nhiều tác dụng tốt. Tuy nhiên đây cũng là món ăn không phù hợp với một số nhóm người. Vậy, ai không nên ăn khoai lang?

Ai không nên ăn khoai lang?

Người bị thận

Bài viết trên Báo VnExpress cho biết, khoai chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A. Người mắc bệnh thận, chức năng loại bỏ lượng kali dư thừa bị hạn chế, do đó ăn khoai lang có thể gây rối loạn nhịp, yếu tim.

Người có hệ tiêu hóa kém

Người có hệ tiêu hóa kém ăn nhiều khoai lang có thể dẫn đến tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, sinh hơi chướng bụng. Ăn khoai lang buổi tối dễ bị trào ngược, nhất là với người dạ dày yếu hoặc người già tiêu hóa kém, dễ đầy bụng. Ngoài ra, về đêm, cơ thể thường trao đổi chất thấp nên ăn khoai khó tiêu hóa dẫn đến mất ngủ.

Khoai lang tốt nhưng không phải ai cũng ăn được.

Để tránh tình trạng này, bạn nên nấu, luộc, nướng thật chín hoặc cho thêm ít rượu vào nấu để phá hủy chất men. Nếu bị đầy bụng, có thể uống nước gừng để chữa.

Người đang đói

Trong khoai lang có nhiều đường, nếu ăn nhiều, đặc biệt là lúc đói sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, sinh hơi trướng bụng. Để tránh tình trạng này, bạn cần luộc chín trước khi ăn, hoặc khi luộc cho ít rượu để hủy chất men.

Nếu bị đầy bụng, bạn có thể pha nước gừng để uống. Quan trọng là bạn cần lưu ý không ăn khoai lang khi đói.

Khoai lang kỵ gì?

Với những người không thuộc nhóm người trên, bạn có thể thoải mái ăn khoai lang nhưng cần lưu ý những điều sau:

Không ăn cùng bí đỏ

Bài viết trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, khoai lang và bí đỏ 2 loại thực phẩm nhuận tràng nhưng khi kết hợp cùng nhau sẽ gây ra tình trạng chướng khí. Tình trạng nôn khan, ợ chua xảy ra khi ăn 2 loại thực phẩm này cùng lúc. Lưu ý khi nấu, luộc phải chín kỹ nếu không muốn tình trạng đầy bụng nặng hơn.

Không ăn cùng cà chua

Nếu trong thực đơn đã có khoai lang thì bạn không nên bổ sung thêm cà chua. Vì trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị.

Trong khi đó, cà chua khi ăn vào trong cơ thể dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, từ đó thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dạ dày, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Không ăn cùng chuối

Cũng giống như cà chua, khi ăn khoai lang không nên ăn cùng chuối. Đây đều là 2 thực phẩm dễ tạo cảm giác no. Do đó, nếu ăn cùng một lúc sẽ dễ bị đầy bụng, trào ngược axit dạ dày. Thậm chí, khi ăn quá nhiều chuối và khoai lang sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc mãn tính do thức ăn trong ruột và dạ dày bị ức chế.

Không ăn cùng quả hồng

Các chuyên gia khuyến cáo không ăn hồng chung với khoai lang. Lý do là khi ăn cùng, lượng đường trong khoai lang lên men trong dạ dày khiến dịch vị tiết ra nhiều hơn, phản ứng với chất tannin và pectin trong quả hồng, gây kết tủa.

Khoai lang chứa một lượng carbohydrates tương đương với cơm. Vì vậy, nếu ăn khoai thì nên giảm lượng cơm để không dư thừa tinh bột.

Trên đây là những người được khuyến cáo không nên ăn khoai lang. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa khoai lang nhé.